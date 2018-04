Plus de 1.100 radicaux et membres de leurs familles ont été évacués de la Ghouta orientale au cours des dernières 24 heures via le couloir humanitaire de Muhayam al-Wafedin en vertu d’un accord avec l’armée russe, a déclaré la Défense russe.

Les radicaux ont quitté la région au moyen de 24 bus qui les ont emmenés dans la province d’Alep, précise le ministère russe.

«Au cours des dernières 24 heures, 1.123 radicaux et membres de leurs familles ont été évacués via ce couloir humanitaire. Ceux qui ont traversé le couloir ont été transportés par 24 bus jusqu’au nord de la province d’Alep. Au total, 2.269 radicaux et membres de leurs familles ont été évacué de la ville de Douma depuis le début de la trêve humanitaire», indique le rapport.

Leur sécurité a été assurée par la police syrienne sous la supervision des responsables du Centre russe pour la réconciliation des parties au conflit.

L’évacuation des radicaux se déroule en vertu d’un accord avec les militaires russes. Conformément aux exigences de la partie russe, les extrémistes devaient présenter des cartes des champs minés et des tunnels souterrains, déminer les bâtiments et démanteler les barricades.

Source: Sputnik