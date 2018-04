Un membre du Bureau politique du mouvement de résistance palestinienne, le Hamas, Mahmoud al-Zahar a déclaré que « la marche du retour pacifique est un des outils de la résistance palestinienne contre l’occupation israélienne », soulignant que « la marche du retour ne signifie pas l’abandon de nos armes » a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

M.Zahar a affirmé dans une déclaration au correspondant de l’Agence de presse palestinienne, Falastine alYawm, en marge de sa participation à la marche du retour de ce Vendredi que « nous frapperons la profondeur israélienne si l’occupation assassine un de nos dirigeants ou tire un obus contre Gaza », soulignant que « les masses populaires de Gaza sont sorties sans missiles et armes, alors que nous en possédons, mais notre sortie était pacifique ».

M.Zahar a expliqué que « tirer sur des hommes et des femmes, sans armes, fait partie de l’éthique de l’occupation », soulignant que « tout le monde parie sur cette rue et donc, le moment viendra où nous libérerons la Palestine dans toute son intégralité ».

M.Zahar a réitéré » l’attachement du Hamas aux constantes palestiniennes qui se résument en quatre piliers à savoir : la terre, l’homme, la croyance et les lieux saints », soulignant que « l’accord de Trump ne passera pas et le peuple palestinien est déterminés à déjouer les conspirations afin de liquider l’affaire du siècle ».

Et de conclure : » le but de la marche du retour, le but de la résistance est de retourner en Palestine et de reprendre toute la Palestine sans laisser un pouce. Sur ce, nous allons saboter tous les complots tissés contre la cause et nous connaissons parfaitement la voie, celui qui connait sa voie ne peut s’égarer ».

Pour sa part,le responsable de Hamas dans la bande de Gaza, Yahya al-Sinwar, a affirmé que »Gaza ne mourra pas de faim et restera attachée au projet de libération nationale ».

M.Sinwar, qui participait à la marche de retour dans le sud de la bande de Gaza , a déclaré que « Gaza saura affronter l’occupation israélienne ».

« Nous affirmons au monde entier que Gaza est libre et le restera) », a -t-il martelé.

Source: Médias