Le Secrétaire du Conseil national de sécurité iranien Ali Chamkhani a affirmé que « la riposte contre l’entité sioniste est irréversible et inévitable », soulignant que « la nature , le temps et le lieu et la manière de riposte seront déterminés par l’Iran », a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

Interrogé par un journalistes, au cours d’une conférence de presse, sur lagression israélienne contre l’aéroport T4, il a répondu que » la République islamique a beaucoup enduré afin d’établir la sécurité régionale et pour lutter contre le terrorisme takfiriste. C’est pourquoi, il nous est désormais impossible de rester les bras croisés face aux actions agressives des USA , de l’entité sioniste et de certains de leurs alliés qui visent de déstabiliser la région ».

Et de poursuivre : »Certes, l’entité sioniste, qui viole la souveraineté d’un autre pays et vise les forces qui combattent le terrorisme, a du réfléchir aux conséquences de cette attaque et de la riposte correspondante ».

Et de conclure : » si l’entité sioniste n’a pas encore compris que l’ère de » je frappe et je fuis » est révolue, il doit aujourd’hui se rendre compte qu’il va payer le prix de son ignorance ».

Source: Médias