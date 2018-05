L’ambassadeur d’ « Israël » en Irlande a été convoqué au ministère des Affaires étrangères mardi, au lendemain de la journée la plus meurtrière en quatre ans dans la bande de Gaza, avec près de 60 Palestiniens tués en martyr par l’armée d’occupation israélienne, a indiqué le ministère.

« Il a été convoqué ce matin », avant la réunion du conseil des ministres, a déclaré un porte-parole à l’AFP.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, voulait lui « exprimer la stupeur et la consternation concernant le nombre de morts et de blessés hier dans la bande de Gaza et appeler Israël à la retenue dans les heures et les jours qui viennent », a précisé le ministère dans un communiqué.

« L’ambassadeur a été informé de la demande irlandaise d’une enquête internationale indépendante concernant les morts d’hier, menée par l’ONU », a ajouté le ministère.

Dublin a souligné que sa mission diplomatique à Ramallah l’avait informé que les services d’urgence et de santé dans la bande de Gaza, dont les moyens sont déjà limités, « sont débordés par le nombre de victimes ».

Le ministère s’est dit en outre « très inquiet par les blessures subies par le personnel sanitaire comme rapporté par l’OMS », l’Organisation mondiale de la santé.

211 personnels de santé ont été blessés et 25 ambulances endommagées, a-t-il précisé, citant l’OMS.

Source: Avec AFP