L’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva se rend samedi à Cuba pour participer à un documentaire sur l’Amérique latine réalisé par le cinéaste américain Oliver Stone, selon le quotidien officiel Granma.

« Ce sera le troisième voyage international du fondateur du Parti des travailleurs (brésilien) depuis sa sortie de prison le 8 novembre 2019, après sa condamnation pour des faits supposés de corruption », a indiqué Granma, sans donner de détails sur son séjour dans l’île.

Lula est sorti de prison en novembre 2019 –après avoir purgé un an et demi de prison– dans l’attente du jugement en appel d’une condamnation à huit ans et dix mois de réclusion pour corruption et blanchiment d’argent.

Depuis, il s’est rendu au Vatican en février, où il a rencontré le pape François, puis dans plusieurs pays européens en mars, dont la France.

Granma indique que Lula « rentrera dans le grand pays d’Amérique du sud le 20 janvier 2021 », sans préciser s’il restera jusque-là à Cuba.

Ami personnel de l’ex-dirigeant cubain Fidel Castro, décédé en 2016, Lula, âgé de 75 ans et président du Brésil de 2003 à 2011, a fait de nombreux voyages à Cuba avant d’occuper ces fonctions. Il a également fait une visite dans le pays en 2010 en tant que chef d’Etat.

Oliver Stone est quant à lui venu à Cuba en 2002 pour tourner « Comandante », un documentaire sur Fidel Castro sorti en 2003.

