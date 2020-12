Une vingtaine de soldats israéliens se sont déployés en position de combat dimanche derrière les murets en terre et briques installés à la frontière avec le Liban, dans la périphérie de Houla, rapporte l’Agence nationale d’Information (Ani, officielle).

Ces militaires étaient accompagnés de trois véhicules tout-terrain de l’armée israélienne. Ils se sont déployés le long de la route parallèle à la barrière technique entre les deux pays, au lieu-dit de Bouabet el-Manara.

Parallèlement, l’aviation israélienne a violé l’espace aérien libanais.

Au niveau de Nabatiyé et de l’Iqlim el-Touffah (Sud), les avions de guerre israéliens ont effectué des raids fictifs à moyenne altitude et des avions ont également été observés au-dessus de Bent Jbeil. Les régions de Aley et du Haut-Metn ont également été survolées de manière intensive, à moyenne altitude, selon l’Ani.

Source: AlManar + Agences