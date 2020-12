Après en avoir dévoilé un prototype l’année dernière, le ministre de l’Intérieur du gouvernement de salut national a dévoilé à Sanaa le nouveau véhicule blindé destiné à équiper les unités de l’armée yéménite et d’Ansarullah.

Selon le ministre, le « Ba’s-1 » (puissance en français) est le premier véhicule entièrement développé et produit au Yémen sans que l’on sache si cette « réussite » a été possible grâce à une éventuelle coopération technique avec un ou plusieurs pays, rapporte le site Spécial Défense.

La production d’un tel véhicule pourrait constituer une sorte de tournant dans la guerre saoudo-émiratie lancée contre le Yémen depuis mars 2015.

Lors des cérémonies de l’inauguration de l’entrée en service d’un certain nombre de véhicules blindés, le ministre de l’Intérieur yéménite, le général Abdulkarim Amir al-Din al-Houthi, a confirmé que les véhicules « Ba’s 1 » étaient entièrement fabriqués par de jeunes spécialistes yéménites, indiquant que les véhicules sont de haute performance et conçus pour servir dans diverses opérations de sécurité.

Il a déclaré que la construction de ce véhicule blindé national par l’unité de fabrication de sécurité du ministère de l’Intérieur s’inscrivait dans le cadre des instructions du leader d’Ansarullah Sayed Abdel Malek al-Houthi.

Pour sa part, le général de division Rizk Al-Joufi, vice-ministre de l’Intérieur pour le secteur de la sécurité et de la police, a déclaré que le ministère s’efforçait de surmonter le blocus et l’agression imposés par l’ennemi aux Yéménites.

Al-Joufi a ajouté que d’autres acquis nationaux seraient dévoilés dans les jours à venir.

Revers à Dhaleh

Sur le terrain, alors que les combats font rage à Ma’reb (centre), Ansarullah avance sur deux axes : à Jizan dans le Sud saoudien, mais encore à al-Dhaleh, province stratégique dans le nord d’Aden (sud).

Les mercenaires de la coalition saoudienne ont ainsi subi un échec cuisant face aux combattants de l’armée et d’Ansarullah dans cette province.

Le Média de guerre des forces yéménite a diffusé des images qui témoignaient des dégâts et pertes infligés par les Yéménites aux mercenaires dont 14 ont été tués et plus de 10 autres blessés, a indiqué le site iranien francophone PressTV.

Un grand nombre d’entre eux ont aussi été capturés tandis que le reste a pris la fuite. Un véhicule blindé a été également détruit par les tirs de forces yéménites.

L’OMS refuse de transférer les bébés siamois à l’étranger

Au niveau humanitaire, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a refusé de transférer les bébés siamois à l’étranger.

L’OMS n’a pas expliqué les raisons de son incapacité à transférer les bébés siamois qui devraient être urgemment opérés, se contentant de dire: « Nous regrettons de ne pas pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles », a révélé la chaine yéménite AlMasirah.

Dans sa lettre de réponse à l’OMS, le ministère yéménite de la Santé s’est dit surpris vu que l’organisation mondiale avait précédemment exprimé sa volonté d’aider des cas similaires.

Le ministère yéménite s’est en outre adressé à l’UNICEF afin de fournir le nécessaire pour sauver les deux nouveau-nés.

De son côté, l’Unicef a promis de se charger de cette affaire en cas d’obtention d’un soutien pour les transporter hors du Yémen.