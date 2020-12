Une opération de résistance individuelle a été réalisée à l’une des portes de la mosquée d’al-Aqsa, dans la ville sainte d’al-Qods Jérusalem, au soir du lundi 21 décembre et son auteur est tombé en martyre.

L’opération a été eu lieu à Bab Hutta, l’une des plus vieilles portes des vieux quartiers d’al-Qods et l’un des accès vers la sanite mosquée.

Le retour de « Carlo »

« Un jeune palestinien a ouvert le feu en utilisant une mitrailleuse contre un soldat israélien », rapporte la version israélienne.

« Un palestinien a tenté d’ouvrir le feu sur un policier à l’une des portes de la mosquée al-Aqsa », ont rapporté des médias israéliens citant la police de l’occupation israélienne.

Un policier israélien aurait été légèrement blessé, ont indiqué ces médias israéliens, selon le site web de la chaine de télévision d’information libanaise al-Mayadeen Tv.

Il n’a pu mener à terme son opération parce que « sa mitrailleuse est tombée en panne», précise pour sa part la radio de l’armée israélienne.

Les médias israéliens étant sous censure quand il s’agit des opérations palestiniennes, leur version des faits ne peut être crédible. Et il n’existe pas d’autres sources fiables pour avoir une version impartiale.

Selon les médias palestinien, il s’agissait d’une « Carlo », une mitrailleuse d’origine européenne qui a été imitée par l’Egypte en 1956, avant d’être perfectionnée par les Palestiniens à partir de la première Intifada (1987-1993). Elle a été utilisée en 2018.

La majeure partie de opérations de résistance en Cisjordanie et dans la ville d’al-Quds occupées sont effectuées avec des armes non létales.

Menace de destruction de sa maison familiale

Omar, le père du martyr Mahmoud Kumaïl

Selon Arabs48, le martyr qui a effectué l’opération est Mahmoud Omar Komaïl, 17 ans. Il est originaire de la localité Qabatiyeh, dans la province de Jénine.

Son père a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué ce média des territoires occupés de 1948 sur son site web. On l’a menacé de détruire sa maison en représailles à l’opération de résistance de son fils.

La destruction des maisons de la famille des auteurs des opérations de résistance est monnaie courante en Cisjordanie occupée.

« L’opération, un message »

Le mouvement de résistance palestinien al-Jihad al-Islami (Jihad islamique) a salué l’opération estimant que « la résistance globale est le seul moyen pour affronter le terrorisme sioniste qui s’acharne contre notre peuple »

Et de de poursuivre : « Le torchon de la résistance brûlera tant que l’occupation perdurera et tant que ses crimes se poursuiveront contre notre peuple, notre terre et nos sacro-saints »

Hamas a aussi rendu hommage à « l’opération héroïque » de Bab Hutta, saluant « les habitants de Qabatiyeh et de Jénine al-Qassam ».

« Aujourd’hui les cérémonies du martyre sont célébrées dans leurs maisons pour al-Aqsa et sa défense », a-t-il souligné dans un communiqué.

Et de poursuivre : « le héroïsme de notre peuple est le titre de cette étape. Le sang des martyrs à Bab Hutta est un message aux extrémistes et aux colons qui prennent d’assaut Al-Aqsa et tentent d’y accomplir leurs rituels talmudiques ».

Attaques de colons multipliées

Ces attaques se sont intensifiées depuis la nouvelle vague de normalisation entamée à partir du mois d’aout dernier par certains pays arabes, à commencer par les Emirats arabes unis, le Bahreïn, puis le Soudan et dernièrement le Maroc. Des dizaines de colons sionistes et des disciples des écoles juives talmudiques investissent régulièrement l’esplanade où se trouvent les deux mosquées, al-Aqsa et le Dôme du Rocher.

Le mois de novembre dernier, les autorités de l’occupation israélienne leur ont prolongé d’une demi-heure la durée pendant laquelle ils peuvent le faire, en passant de 12:30-13 :30 à 12 :30-14 :00. Ils ne se contentent plus de se rendre au Mur des lamentations qui s’y recueillir.Selon Palestine News Network (PNN), la dernière tentative d’assaut par ces colons s’est déroulée le dimanche 20 décembre dernier.

Une école talmudique près d’al-Aqsa

Cheikh Akrima Sabri, le président du Conseil suprême islamique et prêcheur de la mosquée Al-Aqsa, a révélé au cours de ce mois-ci que « les groupuscules extrémistes israéliens ont demandé au gouvernement israélien de leur permettre d’édifier une école talmudique sur l’esplanade orientale d’al-Aqsa, après avoir échoué dans leur tentative de s’emparer de Bab ar-Rahmat pour le transformer en une synagogue ».

Le groupe israélien extrémiste le plus acharné est les Fidèles du Mont du Temple. Ils considèrent que le Temple de Salomon était édifié sur le lieu même de la mosquée, raison pour laquelle ils s’emploient pour y construire le Troisième Temple.

Pour les Musulmans, quand bien même cette croyance serait véridique, c’est une raison de plus pour eux de s’attacher davantage à ce lieu, Salomon étant reconnu comme l’un des prophètes de l’Islam. Il est évoqué dans le Coran sous l’appellation de Souleymane.

« La politique de division temporelle et spatiale que l’occupation tente d’imposer a commencé il y a des décennies, mais les habitants de Jérusalem et les habitants de l’intérieur (palestiniens, ndlr) occupé ont lutté contre ce plan pour empêcher l’imposition de la politique d’occupation à Jérusalem », a souligné cheikh Sabri, mettant en garde contre les tentatives de confisquer les prérogatives du Waqf (legs) palestinien sur al-Aqsa et de contrôler progressivement la ville sainte.

Source: Divers