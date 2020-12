Le département d’État américain a notifié au Congrès qu’il procèdera à l’approbation de la vente des bombes de précision à l’Arabie saoudite, a rapporté le site web du journal londonien à capitaux qataris al-Quds al-Arabi.

Cette transaction est d’une valeur de 478 millions de dollars et comprend la vente de 7.400 bombes intelligentes fabriquée par la compagnie Raytheon.

Selon al-Quds al-Arabi, l’administration du président américain sortant Donald Trump tente d’approuver le maximum d’accords d’armes avec l’Arabie saoudite au cours de ses derniers jours au pouvoir, en raison de l’objection des législateurs démocrates à de telles transactions.

Les législateurs américains des deux partis démocrates et républicains sont de plus en plus opposés aux ventes d’armes à l’Arabie saoudite, après la mort des milliers de civils au Yémen par les armes américaines livrées à l’Arabie dans sa guerre lancée, depuis mars 2015, contre ce pays le plus pauvre de la péninsule arabe.

Bilan de 2100 jours d’agression

Bilan de l’agression saoudienne contre le Yémen

Dans ce contexte, le centre Ain des droits de l’Homme a publié le bilan de 2.100 jours d’agression saoudo-américaine contre le Yémen.

Le rapport en question publié par le site web de la télévision yéménite al-Massirah précise que « le nombre des martyrs a atteint les 17.042, dont 3.804 enfants et 2.389 femmes, tandis que le nombre de blessés est 26.355 personnes, dont 4.128 enfants et 2.801 femmes ».

Et d’ajouter que l’agression a détruit ou endommagé « 9.526 installations, 15 aéroports, 16 ports, 305 stations électriques, et 545 réseaux et stations de communication»

De même, les forces de la coalition dirigée par l’Arabie ont délibérément détruit et ciblé 2.181 réservoirs et réseaux d’eau, 1.974 installations gouvernementales et 4.490 ponts.

« Les établissements économiques détruits et endommagés sont de l’ordre de 22.913, dont des usines, des fermes et des camions citernes ».

Le rapport indique que le nombre de « maisons civiles détruites ou endommagées a atteint 569.283 foyers, alors que 177 établissements universitaires, 1.393 mosquées, 366 installations touristiques, et 389 hôpitaux et centres médicaux ont été détruits ».

Il a également précisé que « l’agression avait délibérément détruit et ciblé 1.099 écoles et centres éducatifs, 7.005 champs agricoles, 133 installations sportives, 245 sites archéologiques et 47 installations médiatiques ».

Source: Traduit à partir d'AlQuds al-Arabi et d'AlMasirah