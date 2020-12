Les médias israéliens ont rapporté la revendication d’un groupe de hackers baptisé Pay2Key, selon lequel il a réussi à pénétrer à nouveau la société israélienne Portnox, qui fournit des services de protection de l’information à plusieurs sociétés israéliennes.

Pay2Key s’était auparavant attribué des cyberattaques contre des entreprises israéliennes, notamment Air Industries et Habana Labs, une filiale de la société Intel Israël.

Selon les médias israéliens, cités par le site web de la chaine de télevision libanaise d’informations al-Mayadeen Tv, les pirates ont publié sur un site Web spécial dans le Darknet de nombreux fichiers, une liste de clients et de mots de passe appartenant à Portnox et à de grandes entreprises israéliennes, notamment Elbit, Amadox, le fonds de santé Clalit et SuperPharm.

De son côté, la société CheckPoint qui a lancé une enquête qui retrace les méthodes de travail du groupe Pay2Key a déclaré que « des entreprises supplémentaires ayant été victimes des attaques du groupe ont versé une rançon au groupe afin d’éviter la fuite d’informations sensibles

CheckPoint a trouvé un lien existant entre Pay2Key et des destinations iraniennes, selon les médias israéliens.

Le 20 décembre, le site Web du journal Yedioth Ahronoth a rapporté que Pay2key avait publié un communiqué dans lequel il affirme s’être infiltré dans les ordinateurs d’Alta, une filiale d’Israel Air Industries (IAI).

La semaine dernière, des cyberattaques ont visé au moins 40 sociétés d’approvisionnement israéliennes, d’après les medias israéliens.

Le mois de mai dernier, le gouvernement israélien qui a déclaré avoir fait l’objet d’une cyberattaque, l’a décrite comme une «menace pour l’infrastructure de Tel Aviv». Il a accusé l’Iran de se tenir derrière elle.

Source: Médias