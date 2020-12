Les États-Unis perdront leur place de première économie du monde face à la Chine cinq ans plus tôt que ce qu’annonçaient les précédentes prévisions, selon le Centre for Economics and Business Research britannique.

La Chine dépassera les États-Unis pour devenir la plus grande économie du monde en 2028, soit cinq ans plus tôt que prévu en raison de la pandémie de Covid-19, a déclaré le Centre for Economics and Business Research (CEBR) de Londres dans son rapport annuel consacré aux prévisions macroéconomiques pour 193 pays.

«Nous prévoyons que la part des États-Unis dans le PIB mondial diminue à partir de 2021 et que le pays finisse par être dépassé par la Chine en tant que plus grande économie du monde […]. Cela se produira en 2028, cinq ans plus tôt que dans l’édition précédente de notre Global’s World Economic League Table (WELT)», a indiqué le Centre.

Selon le rapport, la pandémie de Covid-19 et ses retombées économiques ont «fait pencher la balance en faveur de la Chine» qui a bien géré la situation en décrétant notamment un confinement sévère. Dans le même temps, note le CEBR, le virus a porté un coup dur à la croissance à long terme des économies occidentales.

«Grâce à une réponse stricte et rapide, la Chine a réussi à éviter de réintroduire les mesures les plus dures après la première vague de la pandémie, et contrairement à la plupart des autres économies avancées, a évité une récession en 2020», rappelle le think tank.

La Chine augmente sa part dans l’économie mondiale

La part de la Chine dans l’économie mondiale est passée de 3,6% en 2000 à 17,8% en 2020. L’économie chinoise connaîtra une croissance annuelle moyenne de 5,7% de 2021 à 2025, de 4,5% de 2026 à 2030 et de 3,9% de 2030 à 2035, prédit le CEBR.

Les précédents chiffres économiques de la Chine, publiés en octobre, ont montré une augmentation de la capacité de production industrielle depuis que le pays a atténué la pandémie de coronavirus sur son territoire. Les exportations ont augmenté de 9,9% en septembre par rapport à un an plus tôt. La croissance des importations a atteint 13,2% après une baisse de 2,1% en août, rappelle le journal Daily Mail.

Quant aux États-Unis, le Centre s’attend à une forte reprise des taux de croissance en 2021, mais aussi à leur ralentissement à 1,9% par an en 2022-2024 et à 1,6% par la suite, selon le CEBR.

Le Japon restera la troisième économie mondiale jusqu’au début des années 2030, lorsque l’Inde prendra sa place, repoussant en outre l’Allemagne de la quatrième à la cinquième position, d’après les prévisions.

Le Royaume-Uni, qui occupe actuellement la cinquième place, selon le CEBR, reculera à la sixième place à partir de 2024. En 2021, le pays subira un coup dur en raison du Brexit mais son PIB en dollars devrait être 23% plus élevé que celui de la France d’ici 2035, grâce à la position de leader du Royaume-Uni dans l’économie numérique, note le CEBR.

La France restera au 7e rang

La France, qui s’est classée 7e au classement WELT ces dernières années, devrait maintenir sa position en 2021 et au-delà, estiment les analystes britanniques.

La France a connu une contraction de 9,8% de son PIB en 2020 et devrait se redresser partiellement avec une production économique en hausse de 6,0% en 2021, note le Centre. Son taux de croissance devrait être de 1,7% par an à partir de 2025.

«Par rapport à ses voisins européens, la France a connu un deuxième confinement très strict, qui sera en partie maintenu jusqu’en 2021. Mais avec une stratégie de vaccination en place, la reprise économique devrait s’accélérer en 2021, les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie durement touchés commenceront à se redresser», affirme le CEBR.

