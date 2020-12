Entrevista televisionada do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, NO CANAL Almayadeen titulada « O Diálogo do Ano » no Domingo 27/12/2020 às 20 horas horário de Beirute.

Redação do site

O Secretário-Geral do Hezbollah descartou, no domingo, 27 de dezembro, a possibilidade de agressão israelense contra a região. « Quando você ouvir o alvoroço da mídia israelense, saiba que não haverá ação efetiva », disse Sayed Hassan Nasrallah em uma entrevista de quatro horas ao canal libanês AlMayadeen. E para revelar: “O número de mísseis de precisão da resistência dobrou em relação o que tínhamos o ano passado”.

Também descartou o cenário catastrófico segundo o qual o presidente Donald Trump, « um louco », poderia lançar uma ofensiva contra a região nos últimos dias de seu mandato, destacando que « O Eixo da Resistência deve, por outro lado, permanecer cauteloso ao longo e durante essas duas semanas”.

Em relação ao assassinato do líder da força Al-Quds, General Qassem Soleimani, e o vice do líder do Hachd Chaabi Abu Mahdi Mohandes, Sayed Nasrallah afirmou que os EUA, ‘Israel’ e a Arábia Saudita são parceiros neste crime.

Ele também acusou a Arábia Saudita de instigar seu assassinato desde o início da guerra saudita contra o Iêmen. O líder do Hezbollah neste contexto revelou que recebeu informações e soube que o príncipe herdeiro saudita Mohammad Bin Salman (MBS) havia proposto esta questão durante sua primeira visita aos Estados Unidos após a eleição de Trump, e este último aprovou a atribuição desta operação a ‘Israel’.

Questionado sobre o apoio à resistência palestina, Sayed Nasrallah revelou que Soleimani está por trás da entrega dos mísseis antitanque Kornet para a Faixa de Gaza. Ele acrescentou: « O presidente Assad concordou em enviar os Kornets que comprou dos russos ao Hamas e à Jihad Islâmico na Faixa de Gaza ».

E então, em relação aos acordos de normalização entre ‘Israel’ e alguns países árabes, o número um do Hezbollah disse que não estava surpreso. “Esses regimes há muito tempo têm ligações secretas com ‘Israel’. Mas o que difere hoje é que as máscaras caíram”.

Aqui estão os principais pontos de sua entrevista:

O Secretário-Geral do Hezbollah parabenizou todos os cristãos e muçulmanos pelo nascimento de Cristo (S) e ofereceu suas condolências e parabéns às famílias dos dois comandantes mártires General Qassem Soleimani e Abu Mahdi Mohandes na primeira lembrança de seus assassinatos.

Nenhuma informação sobre uma ofensiva militar

Sayed Nasrallah negou ter quaisquer dados sobre a intenção israelense ou americana de realizar uma ofensiva contra nossa região antes do fim da presidência de Trump, chamando-o de « furioso ».

« Não é algo que diz respeito apenas ao Irã, Líbano ou Palestina, mas mesmo os líderes republicanos e democratas estão preocupados com o que ele possa fazer », disse ele. « O Eixo da Resistência deve ser cuidadoso ao longo destas duas semanas para não se deixar arrastar para um confronto não calculado”.

« A visita do Chefe do Estado-Maior dos EUA, Mark Milley, a Israel visa acalmar as preocupações israelenses com a aproximação da posse de Biden, que teria uma abordagem diferente de Trump na questão palestina. »

« O discurso sobre o retorno do governo Biden ao acordo nuclear com o Irã também preocupa a entidade sionista. »

“Quando ouvimos o alvoroço da mídia israelense, podemos entender que não haverá ação efetiva. Mas isso não significa que não tenhamos cuidado apesar de que já somos cautelosos e atentos”.

“Para ser mais preciso, não há informações sobre uma ofensiva militar americana ou israelense contra a região. Tudo o que foi dito sobre este assunto se enquadra no cenário de análises coerentes. Mas, não há dados precisos sobre o que vai acontecer no período que virá”.

“O que foi propagado em um ataque israelense na região de Jiyeh (uma praia libanesa ao sul de Beirute) não é verdade de acordo com nossas informações. Todas as ações que ocorrem nas fronteiras com o Líbano confirmam os trabalhos de vigilância constante mostrando a preocupação dos soldados israelenses ao longo do tempo”.

MBS incita assassinato do Sayed Nasrallah

“Os comandantes do Hezbollah são alvos não apenas de israelenses, mas também de americanos e sauditas. Este é um objetivo comum israelense-americano-saudita”.

“Temos dados de que a Arábia vem incitando meu assassinato há muito tempo, pelo menos desde a guerra contra o Iêmen (março de 2015). O príncipe herdeiro Mohammad Bin Salman (MBS) ofereceu-se para financiar meu assassinato em sua primeira visita aos Estados Unidos após a eleição de Trump, e o presidente americano aprovou a designação dessa operação para ‘Israel’. A Arábia age com ressentimento e sem razão, principalmente nestes últimos anos”.

Somos uma pessoa

Os EUA, Israel e Arábia Saudita são parceiros no assassinato dos dois comandantes Soleimani e Mohandes. Seu assassinato foi uma operação aberta, ao contrário do assassinato dos dois mártires Moghniyeh e Fakhrizadah.

“O mártir Soleimani tinha carisma e uma grande capacidade de influenciar quem o conhecia e uma personalidade humana distinta. Ele era simultaneamente um homem de estratégia e planejamento, e um homem do campo e da tática ».

“No último período antes de seu assassinato, seu papel e movimento chamaram muita atenção na mídia ocidental. Eles geralmente fazem isso antes que alguém seja assassinado, para mostrar ao seu povo a importância do homem-alvo. Fiquei muito preocupado e o avisei várias vezes. Tenho muita saudade dele, sentia que éramos uma só pessoa”.

“Quanto ao mártir Abu Mahdi Al-Mohandes, ele foi um grande líder e uma figura semelhante ao mártir Soleimani. Era um parceiro-chave na conquista das duas vitórias sobre a ocupação americana e o Daesh no Iraque. Destacando-se como um dos líderes do eixo da Resistência”.

Soleimani e a transferência de Kornet para Gaza

O mártir Soleimani manteve relações com todas as facções palestinas, islâmicos e nacionalistas. Não havia linhas vermelhas em seu apoio logístico às facções da resistência palestina.

Soleimani e sua equipe nunca deixaram de prestar toda a assistência necessária à Palestina, em todos os níveis.

O mártir Soleimani foi o responsavel pela entrega dos mísseis antitanque Kornet para a Faixa de Gaza. Foi a partir desses mísseis fornecidos pela Síria que destruímos os tanques israelenses nos vales de Alhoujeir e Khyam (sul do Líbano), durante a guerra de 2006.

Haj Qassem então exigiu que esses mísseis – comprados dos russos pela Síria – fossem enviados ao Hamas e à Jihad Islâmica na Faixa de Gaza. Propus a pergunta ao presidente Assad e ele aprovou imediatamente.

Durante a crise Síria, o presidente Assad estava entendendo nossa relação com o Hamas. A relação entre o Hezbollah e o Hamas baseava-se na legitimidade da resistência e da causa palestina, apesar dos desentendimentos entre Damasco e o Hamas.

As máscaras caíram

Sobre a questão dos acordos da normalização dos regimes árabes com a entidade sionista, Sayed Nasrallah disse: “Não fiquei surpreso com a traição dos regimes árabes, porque a maioria desses regimes costumava apenas vender palavras aos palestinos ».

Vemos os acordos de padronização do ponto de vista de que o mercado da hipocrisia chegou ao fim. As máscaras caíram. E a verdade sobre esses regimes veio à tona.

O Irã é apenas um argumento para os regimes árabes que assinaram acordos de normalização, já que a questão palestina é um fardo para eles e não há razão para ninguém abandonar a Palestina. A capacidade do Eixo da Resistência é muito maior do que nos últimos anos, mas o que importa é a força de vontade.

O povo palestino não foi influenciado pelos tratados de normalização porque eles ainda são firmes e inabaláveis. Saúdo as manobras conjuntas entre as facções da resistência em Gaza.

Os palestinos dos territórios ocupados em 1948 são nossos irmãos e nosso povo. Eles estão entre os povos que mais desejam libertar a Palestina do mar ao rio. E em qualquer guerra futura, as mentes e corações dos palestinos de 1948 estarão conosco porque eles apostam em qualquer esperança de libertação da Palestina.

Restaurando ligações entre Damasco e Hamas

Encontrei o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, em várias ocasiões durante sua recente visita ao Líbano. Conversamos sobre várias questões regionais, incluindo a Síria. As relações entre o Hamas e a Síria devem ser restauradas e há uma atmosfera positiva, embora isso leve algum tempo.

Acho que o Hamas vai retomar suas relações com Damasco de acordo com os imperativos da lógica. Conversas com o Sr. Haniyeh mostraram as necessidades de Hamas em ajudar a corrigir as tendências na região.

Como islamita, considero a posição do Partido da Justiça e Desenvolvimento no Marrocos a mais dolorosa e perigosa do que a normalização concluída pelos outros regimes.

Soleimani e a resistência contra a ocupação americana no Iraque

As relações do mártir Soleimani com as autoridades religiosas no Iraque eram boas, especialmente em questões importantes. A esmagadora maioria das operações militares contra a ocupação dos EUA no Iraque foi realizada por facções da resistência. A resistência armada começou com grupos de jovens realizando operações contra as forças dos EUA no Iraque sem cobertura política.

Os canais árabes por satélite recusaram-se a transmitir vídeos das operações realizadas pela resistência iraquiana contra a ocupação americana.

Grande censura da mídia foi imposta às operações da resistência iraquiana contra a ocupação americana, que contava com verdadeiro apoio da Força Quds e principalmente de Hajj Qassem Soleimani.

Por outro lado, 4.800 operações suicidas foram realizadas pela Al-Qaeda contra os iraquianos. As operações de resistência exerceram pressão sobre a ocupação. É por isso que os militares dos Estados Unidos ameaçaram o mártir Soleimani e a Força Quds de bombardear seus locais no Irã se seu apoio à resistência continuasse.

Dois meses antes de sua retirada do Iraque em 2011, os americanos imploraram a Qassem Soleimani para dizer aos grupos da resistência iraquiana para reduzir a intensidade de suas operações para que não se retirassem sob fogo. Ainda Trump mantém forças americanas no Iraque e na Síria só para saquear a riqueza e o petróleo desses dois países.

Alcançamos enormes vitórias e abortamos grandes projetos, e é neste caminho que Soleimani e Mohandes caíram no martírio.

A embaixada americana teria governado o Iraque, se não fosse pela Resistência Iraquiana. O eixo da Resistência conquistou vitórias muito grandes, caso contrário o Daesh teria controlado a região.

Todos por trás do assassinato de Soleimani devem ser punidos

O Eixo da Resistência está mais forte do que nunca e sem exageros. Ele absorveu o golpe do martírio de Hajj Qassem Soleimani, embora tenha sido muito difícil.

O ataque de Ain AL-Assad constitui uma tapa na cara histórica e estratégica americana. A equação para os americanos não reside na morte de pessoas. Washington acreditava que assassinar nossos líderes acabaria com o eixo de resistência, quando na realidade esse eixo não está nos indivíduos. Milhões de pessoas foram às ruas após este crime e gritaram: « Somos todos a resistência, somos todos Qassem Soleimani ».

Lembro-me do discurso do Imam Khamenei em que afirmou que quem ordenou e executou o assassinato desses dois mártires deve ser punido pessoalmente onde quer que estejam.

Todos os que participaram deste crime são alvo de vingança por qualquer ser humano que sinta o dever de cumprir esta promessa, especialmente nosso povo no Iraque, porque Haj Qassem foi assassinado em seu solo. A resposta ao assassinato dos dois mártires Soleimani e Mohandes é uma questão de tempo e seus sangue não ficará sem vingança.

Soleimani e a guerra de 2006

Durante a guerra de 2006, o mártir Soleimani só deixou os subúrbios no sul do Líbano por 48 horas para relatar a situação. Nem todos os ataques aéreos israelenses durante a guerra de julho de 2006 conseguiram impedir o apoio logístico da resistência. O mártir Soleimani desempenhou um papel fundamental e foi o responsável pelo monitoramento do projeto habitacional para os deslocados logo após o fim da guerra.

Por outro lado, algumas figuras políticas no Líbano trabalharam para deixar os deslocados nas ruas por mais tempo.

Sobre seu conhecimento com o comandante da Força Quds, Ismail Qaani, Sayed Nasrallah disse que eles datam de muito tempo, já que Qaani ocupava o cargo de vice do Hajj Qassem. O processo iniciado pelo mártir Soleimani continua com o Brigadeiro General Qaani.

A Guerra Mundial contra a Síria

No rescaldo da queda do ex-presidente egípcio Hosni Mubarak, Haj Qassem veio aos subúrbios ao sul de Beirute e expressou seu desconforto, dizendo-nos que os americanos aproveitarão a « Primavera Árabe » para mudar certos regimes e derrubar governos que apoiam a resistência especificamente na Síria.

Levamos suas palavras em consideração e alertamos o presidente sírio que optou por responder às demandas de qualquer movimento de protesto. No entanto, grupos de oposição financiados pelo Ocidente e pelo Oriente recusaram qualquer solução política e começaram a usar a força.

Houve uma decisão internacional e regional de estourar a guerra na Síria, a fim de impedir qualquer solução política para a crise. Não estamos exagerando quando dizemos que foi uma guerra global contra a Síria.

O objetivo da mudança de regime na Síria é criar um regime frágil que se comprometa com Israel e obedeça às políticas de Washington. Tínhamos apenas duas opções, ou a rendição e a queda da região, ou resistência e firmeza. Então, optamos pela escolha da resistência.

A vantagem da Síria está na independência de sua decisão, na coragem de seus líderes e na recusa de qualquer submissão a inimigos ou aliados. A guerra contra a Síria não se deveu apenas à sua posição a favor da causa palestina, mas também para ocupá-la e saquear seu petróleo e gás. A decisão do presidente Assad de enfrentar esses planos e nunca deixar a Síria ser derrotada encorajou seus aliados a apoiá-lo.

Soleimani encontra Putin em Moscou

Cinco anos após a crise na Síria, Haj Qassem viajou a Moscou e se encontrou com o presidente Putin por duas horas. Ele desempenhou um papel importante em convencê-lo a intervir militarmente na Síria.

Durante a entrevista, Putin disse estar convencido da viabilidade de entrar na Síria, após a apresentação de Soleimani sobre a situação na Síria. O presidente Putin e o mundo estão cientes de que Moscou retomou seu papel no cenário mundial através do portão da Síria. A intervenção militar russa na Síria foi muito eficaz.

Mísseis de precisão do Hezbollah dobraram

O Hezbollah tem uma tremenda força, moral e força de vontade. Continuamos cumprindo nossa promessa de responder a crime do inimigo israelense, que assassinou o agente do Hezbollah Ali Mohsen na Síria.

A grande mobilização liderada pela resistência ocorreu em todos os níveis e aos olhos dos israelenses. O sobrevoo de drones israelenses no espaço aéreo libanês está mostrando uma grande confusão e medo de uma resposta da resistência. Não vemos mais sobrevoos de drones em baixa altitude, em certas regiões, como Bekaa.

Em outras áreas, os drones são escoltados por aviões de guerra israelenses. Os israelenses sabem que disparamos a arma apropriada contra seus drones sem que isso se tornasse público.

O número de mísseis de precisão disponíveis para a resistência dobrou em relação ao ano passado. Esses mísseis são capazes de atingir qualquer alvo com precisão em toda a Palestina ocupada.

É Israel que está preocupado, não a resistência, especialmente com a aproximação da saída de Trump e a possibilidade de Washington voltar ao acordo nuclear com o Irã.

A resistência hoje está em sua melhor posição. Temos confiança no futuro e na nossa vitória que se aproxima.

Israel deve se preocupar com a resistência em todos os níveis por terra, mar e ar. As negociações sobre a demarcação das fronteiras marítimas sob a atual administração dos Estados Unidos não chegarão a lugar nenhum. Nosso direito de impedir qualquer pilhagem israelense em nossas águas é natural e nossa capacidade de fazê-lo é inquestionável.

Source: Al-Manar