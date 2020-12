La Russie élabore des armes laser pour lutter contre les drones, a déclaré le vice-ministre russe de la Défense, Alexeï Krivoroutchko.

«Actuellement, d’autres systèmes laser [en plus du laser de combat Peresvet, ndlr] sont en train d’être élaborés pour faire face aux drones et aux armements optiques et électroniques. Ils seront assistés par du matériel blindé afin de lutter contre les armements de haute précision», a-t-il expliqué dans une interview au journal russe Krasnaïa Zvezda.

Nouveaux armements

Selon ses dires, l’armée russe élabore également un système de radiofréquence qui aura pour fonction de mettre hors service le dispositif radioélectronique des drones. Il a rappelé que tous les lasers de combat baptisés Peresvet avaient été mis en alerte fin 2019.

Pour la première fois, le canon laser Peresvet avait été présenté au public par le Président Poutine lors de son allocution devant l’Assemblée fédérale en mars 2018. Plus tard, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou avait annoncé que l’armée russe était d’ores et déjà dotée de ces systèmes. Ils ont pour objectif de couvrir les systèmes de missiles mobiles russes.

Auparavant, des entreprises russes avaient lancé l’élaboration d’un système de patrouille radar longue distance à base de drones de type hélicoptères, avait fait savoir une source au sein du complexe militaro-industriel de Russie auprès de Sputnik.

Le dispositif devra suivre les drones de petites taille et vitesse volant à basse et à très basse altitude, ainsi que favoriser le pointage de ceux-ci par des systèmes d’armes antiaériens.

Source: Avec Sputnik