L’Iran va verser « 150.000 dollars ou l’équivalent en euros » à chacune des familles des 176 victimes du crash d’un avion de ligne ukrainien abattu « par erreur » en janvier dernier au-dessus de Téhéran, ont annoncé mercredi 30 décembre des sources officielles.

Les forces armées iraniennes ont reconnu le 11 janvier avoir abattu « par erreur » le Boeing assurant le vol PS 752 d’Ukraine International Airlines entre Téhéran et Kiev peu après son décollage.

« Le cabinet a approuvé la mise à disposition de 150.000 dollars ou l’équivalent en euros (pour verser) pour les familles et survivants de chacune des victimes de l’accident d’avion ukrainien dans les meilleurs délais », a annoncé mercredi la présidence iranienne, selon l’agence Irna.

Le drame a entraîné la mort des passagers et de l’équipage, en majorité des Iraniens et des Canadiens, pour beaucoup binationaux.

Une délégation ukrainienne s’est rendue en octobre à Téhéran pour une nouvelle série de discussions sur une possible compensation financière de la part de l’Iran pour le crash.

Les Affaires étrangères iraniennes avaient alors indiqué que les négociations avaient porté notamment sur « l’indemnisation des familles et de la compagnie aérienne ».

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères avait dit en juillet espérer obtenir la plus grande compensation financière possible afin d’alléger « la douleur et le deuil » des proches des victimes.

Le ministre du Transport et du Développement urbain, Mohammad Eslami, a indiqué mercredi que « le compte rendu final » du crash serait « bientôt » mis à la disposition du public « en persan et en anglais ».

Source: Avec AFP