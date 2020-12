Mercredi 30 décembre, les autorités iraniennes ont annoncé la reconstitution complète du plan de l’assassinat des généraux Qassem Soleimani et Abou Mehdi Al-Mohandes, tués le 3 janvier 2020 par un drone américain à l’aéroport de Bagdad. L’Iran pointe la responsabilité de deux pays, en plus des États-Unis, et de 45 personnes contre qui des poursuites judiciaires sont entamées.

Ainsi, lors d’un entretien accordé à la chaîne iranienne Khabar, l’adjoint du président du Parlement iranien, Hossein Amir Abdollahian, a expliqué que «grâce aux enquêtes menées par les autorités iraniennes, nous avons découvert dans quel pays se trouvait la salle de commandement militaire qui a commis l’assassinat du général Soleimani et l’État qui a donné aux Américains les informations concernant son arrivée à l’aéroport de Bagdad».

Et d’ajouter que la justice iranienne va «révéler au moment opportun l’identité des deux pays ayant collaboré avec les États-Unis dans ce meurtre, dès que toutes les procédures judiciaires nécessaires seront achevées».

La justice iranienne pointe l’Allemagne et le Royaume-Uni

Le même jour, le procureur général de Téhéran, Ali Alqassi-Mehr, a accusé la société britannique G4S, chargée de la sûreté aérienne à l’aéroport international de Bagdad, d’être impliquée dans l’assassinat de Soleimani, selon la chaîne Al-Mayadeen.

«La compagnie britannique a fourni à l’armée américaine en Irak la date et le moment d’arrivée de l’avion qui transportait Qassem Soleimani», a déclaré le procureur, soulignant que «les autorités iraniennes travaillaient en ce moment pour poursuivre cette société en justice».

Dans le même sens, M. Alqassi-Mehr a fait savoir que «les résultats des enquêtes avaient indiqué que l’Allemagne était également impliquée dans l’assassinat du commandant de la Force al-Qods des Gardiens de la révolution islamique».

En effet, selon lui, «c’est la base de l’Armée de l’air américaine en Allemagne qui a été chargée de diriger le drone qui a ciblé le convoi de Soleimani et de fournir les informations et les données du plan de vol aux forces américaines».

Enfin, Ali Alqassi-Mehr a informé qu’une liste de «45 personnalités, dont des Américains, responsables de l’assassinat de Soleimani a été établie, et contre lesquelles des mandats d’arrêt internationaux ont été transmis à Interpol».

Source: Avec Sputnik