Le représentant du Hamas au Yémen, Moaz Abou Chamala, a déclaré que la résistance palestinienne est le fer de lance face à l’ennemi sioniste et que nous n’acceptons pas de démembrer la bataille contre l’entité sioniste.

Cité par la télévision yéménite AlMasirah, M.Abou Chamala a affirmé que « l’une des conditions de la victoire sur les ennemis de la nation est de ne pas accepter le démembrement de la bataille. Nous ne pouvons mener cette bataille seuls ».

Le dirigeant palestinien a salué l’appel de M.Abdel-Malek Al-Houthi (chef d’Ansarullah), disant: « Nous croyons en l’unité de la bataille et nous soutenons les appels de Sayed Houthi à élargir les domaines de coopération afin d’affronter les ennemis de la nation ».

Il a souligné que « l’infiltration sioniste remarquable dans notre région sera avortée après la grande mobilisation populaire arabe et islamique autour de la résistance qui constitue la seule solution ».

Et d’ajouter : « Ça nous fait mal que certains régimes arabes atteignent un tel degré d’hostilité envers la cause palestinienne et créent de nouveaux ennemis pour la nation, comme l’Iran, mais nous ne céderons jamais à la pression ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah