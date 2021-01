Le commandant en chef de la Force aérienne du Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran le général Hajizadeh a accusé les Américains d’œuvrer pour priver les pays de la région de leurs moyens de défense dans le but de les désintégrer et finalement de les contrôler.

Il faisait allusion aux pressions occidentales exercées sur l’Iran pour interdire sa force balistique, et de l’inclure dans le cadre des négociations sur programme nucléaire.

S’exprimant le dimanche 3 janvier, lors d’une cérémonie de la commémoration du martyre du général Qassem Soleimani, tenue à l’Université militaire d’Imam Hussein (AS), il a déclaré: « Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont conquis le monde avec le moindre coût et dégât, contrôlant ainsi le monde en tant que superpuissance. »

« Les États-Unis ont déployé leurs armées partout dans le monde, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et au Japon (…) et à présent ils ont mis en place le Centcom au Moyen-Orient, avec le principal objectif de désintégrer les pays de la région. Ils veulent que les pays de notre région soient dépourvus de forces armées », a-t-il poursuivi, selon le site web francophone de la télévision iranienne Press Tv.

D’après lui, les États-Unis ont conçu et mis en œuvre leurs stratégies et scénarios dans le but de dominer la région.

Évoquant la guerre de 8 ans (1980-1988) lancée contre son pays par l’Irak, qui était gouverné par le régime de Saddam Hussein, il a souligné « Pendant les huit années de la Défense sacrée, l’Iran a combattu à l’intérieur de ses frontières avec le régime baasiste irakien qui avait le soutien des superpuissances de l’Ouest et de l’Est ».

Et de conclure, en rendant hommage à l’ex-chef de la force al-Qods le général Qassem Soleimani.

« Mais aujourd’hui, grâce à la bravoure du général Soleimani et des martyrs de la Résistance, tout est sous l’influence de nos objectifs stratégiques de la Méditerranée à la mer Rouge».