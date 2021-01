La Russie est « probablement » à l’origine de la gigantesque cyberattaque décelée en décembre aux Etats-Unis, ont conclu les services de renseignement américains.

Le FBI (police fédérale), la direction du Renseignement intérieur, l’agence militaire NSA et l’agence américaine en charge de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures (Cisa), contredisent ainsi Donald Trump qui a accusé la Chine d’être à l’origine de cette intrusion dans les logiciels du gouvernement américain et d’entreprises privées.

L’enquête a conclu qu’un « adversaire, probablement d’origine russe, est responsable de la plupart des intrusions récemment découvertes dans des réseaux informatiques gouvernementaux et non-gouvernementaux », indiquent-ils.

« Nous pensons que c’était et que c’est toujours une opération d’espionnage » et non une tentative de sabotage d’infrastructures.

L’attaque a débuté en mars et s’est poursuivie durant des mois avant d’être découverte en décembre.

Selon le renseignement américain, les systèmes d’une dizaine d’agences gouvernementales ont été hackés.

Plusieurs ministères comme le Trésor, le Commerce extérieur, le département de la Sécurité intérieure ont fait état d’intrusions.

Le démocrate Mark Warner, vice-président de la commission du Renseignement du Sénat a déploré les délais de l’enquête, jugé trop long, ajoutant que la Russie devait être prévenue que ces agissements « recevront une réponse d’une ampleur appropriée ».

Source: Avec AFP