Un soldat israélien a été blessé en Cisjordanie occupée suite à une opération à la voiture bélier.

L’attaque a eu lieu, le samedi 9 janvier, dans la localité de Yaabod de la ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie, selon l’armée d’occupation israélienne.

Les médias sionistes prétendent que durant l’opération, des tirs ont été essuyés sur les forces israéliennes.

Pour leur part, les médias palestiniens ont fait état ce samedi d’une fusillade en Cisjordanie. Un Palestinien envisageait de mener une attaque à la voiture lorsque des militaires israéliens lui ont tiré dessus.

L’armée d’occupation a prétendu avoir retrouvé l’arme qui a été utilisée par le Palestinien.

Des violations contre les pêcheurs

Sur un autre plan, un rapport a révélé que les forces d’occupation israéliennes ont commis 320 violations contre les pêcheurs palestiniens dans la bande de Gaza, au cours de l’année 2020.

Zakaria Bakr, coordonnateur des pêcheurs palestiniens au sein de l’Union des comités de travail agricole, a confirmé qu’au cours de l’année 2020, 320 violations du droit des pêcheurs palestiniens ont été enregistrées par la marine israélienne dans la mer de la bande de Gaza.

Il a expliqué qu’à la suite de ces violations, 18 pêcheurs ont été blessés, 9 autres arrêtés, 16 bateaux détruits et confisqués, et des centaines de filets de pêcheurs ont été détruits, déchirés et perdus.

Il a appelé la communauté internationale à agir rapidement, afin de faire pression sur le régime d’Israël et d’arrêter ses agressions contre les pêcheurs.

La pêche est la principale activité économique à Gaza. Les autorités d’occupation portent atteinte à ce secteur en encerclant les lieux de pêche, en infligeant aux pêcheurs de nouvelles réglementations ou en leur tirant dessus. Depuis dix ans, elles leur interdisent de dépasser les six milles nautiques.

Depuis qu’en 2007, le parti du Hamas a remporté les élections palestiniennes, le régime sioniste encercle la bande de Gaza et a fermé ses frontières. Les habitants dans l’enclave vivent dans la précarité et les pressions économiques y sont drastiques.

Source: Avec PressTV