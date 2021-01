Le Liban sera soumis à un bouclage total du 14 ou 25 janvier, accompagné d’un couvre-feu alors qu’a été décrété l’état d’urgence sanitaire pour faire face à la pandémie du coronavirus qui a pris des proportions considérables.

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 3.095 nouvelles infections ont été recensées ces 24 dernières heures et 23 décès, portant le bilan total depuis l’annonce de la pandémie en février 2020 à 222.391 de cas et 1.629 décès. Ces chiffres portent le taux de contamination par rapport au nombre de tests effectués pour les deux dernières semaines à 16,2% selon le journal libanais l’Orient-Le-Jour.

Selon OLJ, en vertu du bouclage, les Libanais ne pourront pas sortir de chez eux pendant cette période, même pas pour faire des courses alimentaires, faire de l’exercice ou promener leur animal domestique. Quelques exceptions sont prévues pour le personnel de santé, les journalistes, les militaires, des employés du secteur alimentaire et d’autres travailleurs jugés essentiels.

La décision de confinement généralisé a été prise par le Conseil supérieur de défense, en présence du chef de l’Etat Michel Aoun et du Premier ministre Hassane Diab.

Lors de la rencontre M. Aoun a déploré « la tragédie que l’on voit aux portes des hôpitaux ce qui nécessite des mesures draconiennes ». En allusion notamment aux files de personnes attendant d’être prises en charge devant certains établissements. Submergés par 1.549 hospitalisations, les hôpitaux sont arrivés à saturation.

Pour sa part M. Diab avait averti que « le Liban se trouve face à une situation terrifiante ».

« La pandémie du coronavirus est désormais hors de contrôle en raison de l’entêtement des gens et de leur refus des mesures que nous avons prises pour protéger les Libanais », a-t-il expliqué, reconnaissant que « l’imposition des mesures n’a pas été au niveau du danger ».

« Nous avons pris de nouvelles mesures plus sévères, les services militaires et de sécurité devraient les faire appliquer avec force, faute de quoi nous ferons face à un effondrement sanitaire total », a-t-il mis en garde.

