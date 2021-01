Les autorités d’occupation israéliennes ont arrêté 41 Palestiniens, la plupart originaires de Ramallah et de la ville d’AlQuds occupée, a annoncé jeudi 14 janvier le Club des prisonniers palestiniens.

Le Club a indiqué que « le nombre de personnes infectées par le Coronavirus a augmenté parmi les détenus dans les geôles de l’occupation ».

Il a dénoncé « l’arrestation continue par l’occupation d’un plus grand nombre de citoyens palestiniens, faisant de l’épidémie un outil d’oppression et de maltraitance, malgré tous les appels à la libération des prisonniers, en particulier les malades et les personnes âgées ».

Violations israeliennes à AlAqsa

Sur un autre plan, le Conseil des affaires islamiques et des lieux saints à AlQuds occupée a condamné les violations israéliennes dans les environs de la mosquée bénie d’Al-Aqsa.

Le Conseil a demandé, dans un communiqué, aux autorités d’occupation « de s’abstenir de provoquer des crises et des incidents dans la mosquée après avoir transformé ses environs en caserne militaire, confisqué la liberté de culte et intensifié ses projets de judaïsation autour de ce lieu saints, en particulier dans la région des palais des omeyyades ».

Le Conseil a en outre réclamé la fin de toutes les actes de provocation qui encouragent les colons extrémistes à profaner la mosquée Al-Aqsa.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen