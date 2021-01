Le Pentagone a annoncé, vendredi 15 janvier, son intention d’inclure désormais Israël au sein de son Commandement central pour le Moyen-Orient, une mesure destinée à faire front contre l’Iran.

« L’apaisement des tensions entre Israël et ses voisins arabes, grâce aux accords d’Abraham, offre aux Etats-Unis une occasion stratégique pour rassembler des partenaires clés contre des menaces communes au Moyen-Orient », a justifié le Pentagone dans un communiqué.

Les accords dits d’Abraham portent sur une normalisation des relations entre des pays arabes et ‘Israël’.

Tour à tour les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc ont ainsi normalisé leurs relations avec l’entité sioniste, sous l’égide des Etats-Unis, représentés par Jared Kushner, gendre et conseiller du président Donald Trump.

« Les équilibres au Moyen-Orient étant ainsi redéfinis, » le Pentagone a estimé que ses rapports militaires avec ‘Israël’ pouvaient désormais être gérés par la branche moyen-orientale du Commandement central (Centcom) et non plus par la direction européenne du Centcom.

Source: Avec AFP