L’armée de terre de la République Islamique d’Iran a mené la 1ère phase de l’exercice militaire « Autorité-99 » en impliquant des brigades aéroportées, le mardi 19 janvier, sur les côtes de Makran.

La manœuvre a eu lieu en présence du général de brigade Kioumars Heydari, commandant de l’armée de terre, et d’un groupe de commandants et de responsables de l’état-major des forces armées.

L’exercice militaire Autorité-99 (Eqtedar-99), qui bénéficie de la couverture aérienne de l’armée, implique les brigades aéroportées de Chiraz, les forces spéciales et les forces de réaction rapide.

L’exercice vise l’évaluation des aptitudes d’unités engagées contre les menaces et les capacités des forces terrestres de se déplacer vers la zone de combat. De nouvelles tactiques sont utilisées lors de ces exercices.

Dans la foulée, le commandant en chef adjoint de l’armée iranienne, le général de brigade Mohammad Hossein Dadras, a déclaré que l’armée de terre était munie d’une bonne capacité opérationnelle dans le domaine de missiles et de drones.

« Les forces terrestres de l’armée ont fait preuve de ses capacités de répondre à toutes sortes de menaces », a-t-il ajouté.

Lors de la première phase de l’exercice, la 55e Brigade aéroportée de l’armée de terre a mené des opérations de parachutistes et des opérations offensives à l’aide des blindés BMP2.

« Des centaines de parachutistes, appartenant aux forces aéroportées, ont sauté depuis des avions C-130 de l’armée de l’air avant d’attaquer les cibles préfixées sur la côte à l’aide des motos, des lance-missiles de 107 mm et des canons de 23 mm », a expliqué le chef d’opération adjoint des forces terrestres de l’armée et porte-parole de l’exercice « Autorité-99 », le général de brigade Sharafi.

Et d’ajouter : « Dans cette étape de la manœuvre, la brigade aéroportée et les forces de réaction rapide ont conduit des blindés optimisés et ont mené des opérations offensives ».

Salami: les efforts US focalisés sur la protection du Congrès

Par ailleurs, le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a déclaré que les États-Unis avaient focalisé tous leurs efforts sur la protection de leur Congrès.

Le général Hossein Salami a ensuite évoqué le récent exercice militaire Grand Prophète-15 pour dire que cette manœuvre faisait partie de la stratégie de dissuasion de la République islamique d’Iran.

« Que les ennemis de l’Iran ne commettent pas d’erreur de calcul quant à la puissance défensive de ce pays », a-t-il martelé.

Le général Salami a déclaré que l’Iran était au cœur du front de la Résistance face à l’Arrogance mondiale. « L’ennemi a échoué sur tous les fronts, dont le Yémen, Bahreïn et la Syrie, et la nation iranienne ne s’est pas laissé duper par sa guerre des nerfs ».

Le général Salami a fait allusion aux sanctions imposées à l’Iran, soulignant que la nation iranienne avait réussi à en alléger les impacts.

Selon Salami, « Aujourd’hui, où est l’ennemi ? Les États-Unis se focalisent à protéger leur congrès. En effet, le front des États-Unis s’est déplacé et se limite à leur congrès. »

Source: Avec PressTV