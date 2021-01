Le démocrate Joe Biden est officiellement investi, mercredi 20 janvier, 46e président des Etats-Unis. « Un jour nouveau se lève sur l’Amérique », a-t-il tweeté avant de prêter serment au Capitole. Le nouveau président des Etats-Unis a appelé les Américains à « l’unité » dans son discours inaugural.

« C’est le triomphe d’une cause, de la démocratie. » Après avoir prêté serment sur la Bible, il a entamé un discours d’une vingtaine de minutes dans lequel il a insisté sur le retour de l’unité du peuple américain. Quelques minutes avant, Kamala Harris est devenue la première femme, la première Afro-Américaine et la première Asio-Américaine à accéder à la vice-présidence du pays.

« La volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a été respectée », a affirmé le 46e président des Etats-Unis, en préambule avant, donc, de promettre d’être « le président de tous les Américains ». Il a tendu la main à ceux qui ne l’ont pas soutenu durant la campagne : « Ecoutez ce que mon cœur à vous dire, écoutez-moi clairement (…) les désaccords ne doivent pas amener à la désunion. »

« La démocratie l’a emporté », a affirmé le président américain nouvellement investi Joe Biden dans son discours inaugural, mercredi, saluant une journée « d’espoir » pour l’Amérique. « La volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a été respectée », a-t-il affirmé quelques minutes après avoir prêté serment pour devenir le 46e président des Etats-Unis.

Joe Biden a également appelé l’Amérique à « l’unité » durant son allocution de 21 minutes, et promis d’être le président de tous les Américains.

Dans une mise en garde contre l’arrivée de « la phase la plus dure et la mortelle » de la pandémie, le nouveau président a appelé les Américains à mettre de côté leurs différences pour faire face à ce « sombre hiver ». « Nous nous en sortirons ensemble », a-t-il assuré, avant de faire observer une minute de silence en hommage aux 400.000 « mères, pères, maris, épouses, fils, filles, amis, voisins et collègues » tués par le Covid-19.

Le nouveau président a en outre exhorté les Américains à rejeter la manipulation des faits, dans une référence à son prédécesseur Donald Trump, qui a nié pendant des semaines le résultat de l’élection présidentielle et popularisé l’expression « fake news ». « Tous les désaccords ne doivent pas mener à la guerre totale. Et nous devons rejeter la culture où les faits eux-mêmes sont manipulés, et même inventés », a-t-il lancé. « Il y a la vérité et il y a les mensonges, les mensonges prononcés pour le pouvoir et pour le profit. Et chacun d’entre nous a le devoir et la responsabilité, en tant que citoyens, qu’Américains, et particulièrement en tant que dirigeants, (…) de défendre la vérité et de combattre les mensonges », a-t-il ajouté.

Joe Biden a aussi promis de « vaincre » le « suprémacisme blanc » et le « terrorisme intérieur », deux semaines après les violences au Capitole. « On voit surgir aujourd’hui l’extrémisme politique, le suprémacisme blanc et le terrorisme intérieur », a-t-il noté. « Nous devons les affronter et nous allons les vaincre », a-t-il lancé.

Source: Avec AFP