La Défense anti-aérienne de l’armée syrienne a déjoué, ce vendredi matin, une agression israélienne contre la région de Hama, à l’ouest de la Syrie, a rapporté l’agence de presse officielle syrienne Sana.

La DCA a abattu plusieurs missiles israéliens tirés par un avion à partir de l’espace aérien du nord du Liban.

Une source militaire a déclaré à SANA que « vers quatre heures du matin aujourd’hui, l’ennemi israélien a lancé une agression aérienne depuis de la ville libanaise de Tripoli, et visant un certain nombre de cibles dans les environs du gouvernorat de Hama. La DCA a intercepté et abattu la plupart de ces missiles ».