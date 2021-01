C’est depuis la région al-Tanf, où se trouve la base américaine que la milice wahhabite terroriste a lancé ses attaques ces derniers temps contre l’armée syrienne, sur la route menant de Deir Ezzor à Damas.

Dans les détails, des hommes armés de Daech ont attaqué le dimanche 24 janvier un bus de nuit pour l’armée syrienne près de la zone d’Al-Malha sur la route Deir Ezzor-Damas, au moment où les forces gouvernementales effectuait une opération de ratissage en coopération avec l’armée de l’air russe.

Selon une source militaire à Deir Ezzor qui s’est entretenue avec Al-Mayadeen Net, l’attaque a fait trois martyrs et a blessé 12 autres.

« Deux véhicules appartenant à Daech avaient emprunté la route du désert entre Al-Tanf et la route de Deir Ezzor, et exécuté leur attaque depuis ces sites », a-t-elle précisé.

Selon elle, après l’attaque « l’armée et l’aviation syriennes ont poursuivi les assaillants et ont réussi à détruire quelques véhicules, endommagé d’autres, et tué la majorité des assaillants».

La source a également accusé la coalition américaine de soutenir ces attaques qui sont lancées près des zones qu’elle occupe dans la région d’Al-Tanf et de vouloir relancer à nouveau l’EI dans la badia, en transférant un certain nombre de ses miliciens dans la région.

Il a noté « la disponibilité de l’armée syrienne et sa capacité à repousser toutes les attaques et à assurer la sécurité des civils ».

Mêmes scènes dans la ville de Hassaké où une activité remarquable de l’aviation américaine a été observée ces dernières semaines, avec une activité similaire dans la ville d’Al-Chaddadi dans la campagne sud de Hassaké.

Des sources bien informées ont confirmé à Al-Mayadeen Net que « des hélicoptères américains ont récemment transporté des dizaines de prisonniers de Daech dans les prisons de Qasd à Ghuwairan, Al-Sina’a, Al-Hasakah et Al-Shaddadi, vers les frontières syro-irakiennes et le Région de Tanf.

Les mêmes sources ont accusé la coalition d’avoir libéré «Daech» pour lancer des attaques sur les sites de l’armée syrienne et de la résistance irakienne à la frontière syro-irakienne.

Les frontières syro-irakiennes ont connu une escalade remarquable d’attaques contre les armées syrienne et irakienne et les forces de mobilisation populaire Hachd al-Chaabi ces derniers temps.

Les villes des deux pays sont également témoins d’attaques croissantes de la part des cellules de l’EI, dans ce qui semble être une tentative de l’organisation de relancer son projet et d’annoncer de nouveaux «émirats» dans la région.