Le chef de l’armée d’occupation israélienne a affirmé mardi 26 janvier, dans une rare intervention publique, avoir demandé à ses équipes de travailler sur de nouveaux « plans » pour contrer ce qu’il qualifie de menace nucléaire iranienne.

Estimant qu’un retour à l’accord sur le nucléaire iranien « serait une mauvaise chose », le général Aviv Kochavi a dit avoir ordonné à l’armée de « préparer des plans opérationnels additionnels » en 2021 qui « seront prêts » en cas de décision des politiques de mener une offensive contre l’Iran.

L’Iran, ennemi n°1 d’Israël, et le Groupe des Six (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne) ont conclu en 2015 un Plan d’action global commun (JCPOA en anglais) censé régler la question nucléaire iranienne après douze années de tensions.

Sous l’administration de Donald Trump, les Etats-Unis ont quitté l’accord en 2018 et lancé une campagne de « pression maximale » en rétablissant puis intensifiant les sanctions américaines contre Téhéran, accusé de chercher à se doter de l’arme atomique sous couvert de programme nucléaire civil.

Depuis, Téhéran s’est affranchi de la plupart de ses engagements liés à cet accord, tout en démentant chercher à obtenir une capacité nucléaire militaire.

Les autorités d’occupation craignent que l’arrivée à la Maison Blanche de Joe Biden, qui considère la politique de Donald Trump vis-à-vis de l’Iran comme un échec, s’accompagne d’une tentative de sauver cet accord.

« Tout accord qui ressemble à l’accord de 2015 est une mauvaise chose, tant sur le plan stratégique qu’opérationnel », a dénoncé M. Kochavi, s’exprimant en hébreu lors d’un congrès organisé par l’Institut de recherche de défense de l’Université de Tel-Aviv (INSS) et diffusé en ligne.

« Les pressions sur l’Iran doivent se poursuivre, l’Iran ne peut pas avoir de capacités pour posséder une bombe nucléaire », a-t-il dit.

« L’Iran a développé des centrifugeuses qui lui permettront d’obtenir la bombe en quelques mois – peut-être même en seulement quelques semaines », a-t-il estimé. Des propos loin de la réalité. Les hauts dirigeants iraniens ont, à maintes reprises, réitéré qu’il est hors question pour l’Iran de produire une bombe nucléaire, vu que cet acte est prohibé dans l’Islam.

Sources: AFP + médias israéliens