Les États-Unis étudient la possibilité d’établir des bases militaires supplémentaires en Arabie saoudite et d’utiliser à la fois le port de Yanbu sur la côte de la mer Rouge et les aéroports internationaux de Tabouk et Taïf. Selon l’Associated Press, l’utilisation de ces sites élargirait les capacités des forces américaines à contrôler la mer Rouge.

Le porte-parole du Commandement central américain (CENTCOM), le colonel Bill Urban a indiqué que l’étude sur la possibilité d’utiliser les trois sites a été entamé il y a plus d’un an, et il est question de « procédures de planification rationnelle » nécessaires pour rendre ces sites accessibles aux forces américaines de manière temporaire ou ponctuelle dans certaines «situations d’urgence».

L’officier américain a affirmé que ces mesures « ne sont pas du tout provocantes et ne signifient pas un renforcement du rôle des États-Unis dans la région ».

Auparavant, le commandant du commandement central américain, le général Frank McKenzie, a révélé que l’armée de son pays utilise une gamme de ports et de bases aériennes dans le désert occidental d’Arabie saoudite, développe de nombreuses options et améliore l’ampleur de sa présence militaire et sa qualité dans le royaume, « en prévision d’une éventuelle confrontation avec l’Iran, notamment à la lumière de l’accroissement de ses capacités militaires balistiques ».

Il est à noter que les États-Unis disposent de plusieurs bases militaires au Moyen-Orient, dont le «Housing Village Complex» en Arabie Saoudite, où des experts américains forment l’armée saoudienne.