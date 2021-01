Seule voix contestatrice du processus de normalisation entrepris par les Émirats arabes unis avec l’entité sioniste, l’épouse de l’émir de Charjah, a exprimé une critique timide d’une rencontre éducative entre responsables émiratis et responsables israéliens.

Sur twitter cheikha Jawaher al-Qassemi, l’épouse de cheikh Sultan a écrit : « dans leurs programmes ils conseillent de tuer les arabes et d’usurper les terres arabes ».

Une position qui lui a valu des commentaires favorables : « Ce ne sont pas seulement les programmes. C’est toute une idéologie incrustée dans leurs têtes et qui comportent encore plus d’horreurs et d’idées plus extrémistes », a tweeté Hadeel al-Fara.

La princesse de Charjah a par la suite publié un article intitulé « La fabrication de la haine : l’islam dans les institutions éducatives israéliennes ».

Il défend l’allégation selon laquelle l’islam une imitation du judaïsme et au mieux un mélange entre le christianisme et le judaïsme. Il le présente comme un plagiat et lui sape toute crédibilité en tant que religion.

On y apprend que l’élève israélien apprend dès sa tendre enfance l’histoire d’un apôtre des juifs, Samuel qui aurait ordonné au roi Chaoul d’égorger les ennemis d’Israël, conformément aux ordres du seigneur d’Israël. Il apprend que la destruction de leurs villes et leur assassinat comme un devoir religieux.

L’article indique que dans le livre scolaire de la septiè me classe primaire des écoles israéliennes, on enseigne aux élèves israéliens que « les arabes ont lancé des attaques barbares contre les colonies juives de la Galilée à partir de 1925… le mouvement national palestinien est une institution fondée sur le sabotage,… tous les musulmans et les arabes sont des terroristes et les forces israéliennes devraient les tuer… les arabes et les musulmans sont des barbares primitifs et n’ont aucune racine dans ce pays… »

Dans les écoles religieuses juives d’Israël, on enseigne le décret religieux du rabbin Mordechaï Eliahou qui est l’une des plus hautes références religieuses du judaïsme et selon lequel il faut éliminer définitivement les Musulmans, mêmes ceux qui ne combattent pas Israël, et qu’il s’agit d’un devoir religieux que de le faire.

L’article rapporte qu’un autre ouvrage appelant à tuer les arabes, celui de Baroch le héros est enseigné à la quatrième année primaire. Il y est prescrit dans la page 23 : « les Arabes et les musulmans sont des vipères qu’il faut toutes tuer. Le seul langage entre les musulmans et les juifs est celui des tirs de feu… »

La cheikha de Charjah a aussi rappelé le répertoire sanguinaire du ministre actuel de l’Education Yoav Galant qui l’un des généraux les plus sanguinaires de l’histoire israélienne. Il est responsable du massacre du camp de Jénine, en Cisjordanie occupée, au cours duquel des dizaines de palestiniens ont été abattus, et du massacre de Qana au Liban durant la guerre israélienne contre le Liban en 1996, baptisée Raisins de la colère.

Source: Médias