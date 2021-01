Les habitants dans la ville de Hassaké, au nord-est de la Syrie, ont organisé, ce dimanche, un sit-in pour protester contre le siège imposé sur le centre-ville par la milice des « FDS», soutenue par l’occupation américaine.

Le correspondant de SANA a indiqué que des hommes armés de la milice avaient ouvert le feu sur les manifestants, tuant un d’entre eux et blessant 3 autres.

Pour le 5ème jour consécutif, 100 milles civils sont privés du pain, le travail dans les boulangeries de Hassaké est suspendu du fait du siège global imposé par la milice des « FDS », sur le centre- ville de Hassaké et sur deux quartiers dans la ville de Qamichli. De plus, les FDS y interdisent, depuis 18 jours, l’acheminement des denrées et l’accès des camions citernes d’eau.

Le directeur de la boulangerie de Hassaké, Ali al-Dammas a, en outre, a appelé les organisations internationales et humanitaires et les parties concernées à intervenir pour exercer des pressions sur la milice afin de faire entrer la farine et le carburant et reprendre le travail dans la boulangerie de Hassaké et les autres boulangeries.

Un certain nombre d’habitants à Hassaké ont souligné au correspondant de Sana que les violations de la milice des « FDS » ne sont jamais nouvelles, ajoutant qu’elle exécute l’agenda de l’occupation américaine qui tente d’affamer le peuple syrien.