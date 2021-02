Le chef du mouvement de la résistance yéménite Ansarullah a affirmé que « l’attachement du peuple yéménite aux principes de la foi et des enseignements divins lui a permis de résister pendant 6 ans face à l’agression et au siège les plus durs de son histoire ».

Sayed Abdel Malek al-Houthi a félicité la nation islamique à l’occasion de l’anniversaire de la naissance de la Dame des femmes du monde, Fatima al-Zahraa, la fille du prophète Mohammad, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix.

Et d’ajouter : «L’anniversaire de notre Dame al-Zahraa est en effet digne d’être la Journée internationale des femmes croyantes».

7 femmes enlevées

Sur un autre plan, le Comité national des femmes yéménites a fermement condamné l’enlèvement par les mercenaires de la coalition saoudo-américaine de sept femmes dans le gouvernorat de Ma’reb (centre).

Le comité a indiqué que l’enlèvement des femmes et leur transfert vers une destination inconnue s’ajoutent à la série des crimes et des violations commis par la coalition et ses mercenaires depuis six ans à l’encontre du peuple yéménite, y compris les enfants, les femmes et les personnes âgées.

Entre-temps, une femme, enlevée depuis deux mois, est décédée dans les geôles de la coalition saoudienne à Ma’reb.

Une source locale a précisé que Safaa Saleh al-Amir, 24 ans, originaire de la ville de Taez, a succombé suite aux tortures qu’elle a subies.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah