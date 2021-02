Quelques heures après l’entrée en vigueur de l’accord conclu avec les autorités de Damas sur les quartiers loyalistes des deux villes de Hassaké et de Qamichli, grâce à une médiation russe, la milice kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS) a rompu ses engagements.

Selon la télévision libanaise d’informations al-Mayadeen Tv, les FDS ont refermé un certain nombre de routes des deux villes de Hassaké à Qamichli. Assiégés depuis une vingtaine de jours, et privées de produits de première nécessité, ces deux villes ont été ouvertes à peine quelques heures pour leurs habitants et les denrées alimentaires.

Mais ce mercredi, les FDS ont arrêté des civils et des militaires sur la route entre les deux villes. Elles ont aussi empêché l’accès à la ville de Hassaké des camions transportant de la farine après avoir laissé passer ceux transportant de denrées alimentaires.

Aucune explication n’a été fournie sur les causes de ce changement de position.

Le siège imposé aux quartiers loyalistes de Hassaké et Qamichli était également non justifié, ont jugé des responsables syriens, alors que les Kurdes avancent qu’il constitue une riposte a un siège similaire par les forces gouvernementales de deux quartiers à majorité kurde de la ville d’Alep : cheikh Maksoud et Soleimaniyat, en plus de la localité de Tal Refaat. Ce que dément catégoriquement ces forces qui assurent que ces régions ne manquent de rien.

