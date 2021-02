Le ministre sortant de l’Energie, Raymond Ghajar, a affirmé mercredi 3 février que l’Irak avait accepté de fournir au Liban 500.000 tonnes de fuel lourd au Liban dans un premier temps afin d’alimenter le secteur électrique en crise du pays, assurant que « le Liban ne sera pas plongé dans le noir ».

Le ministre a été reçu par le chef de l’Etat, Michel Aoun, pour discuter des négociations en cours avec Bagdad, auxquelles participe le directeur de la Sûreté générale libanaise, Abbas Ibrahim, pour sécuriser l’approvisionnement du pays en fuel.

Le ministre a négocié un contrat pour l’importation par le Liban de pétrole irakien à partir de l’année 2021.

Le pétrole en provenance d’Irak devrait permettre d’approvisionner les centrales électriques du pays, alors que le contrat entre l’Etat libanais et Sonatrach, l’un des fournisseurs en carburant d’Électricité du Liban (EDL), avec la Kuwait Petroleum Company, est arrivé à expiration le 31 décembre 2020 et que les inquiétudes croissent quant à l’approvisionnement électrique du pays.

L’annonce du contrat irakien intervient alors que la question d’une levée des subventions pour l’importation de produits stratégiques, dont le carburant, est actuellement étudiée par l’Exécutif, les réserves de la Banque du Liban n’étant bientôt plus suffisantes pour couvrir ces dépenses.

« Le gouvernement irakien a pris la décision de fournir au Liban 500.000 tonnes de fuel lourd, dans un premier temps et pour une période d’un an », a annoncé Raymond Ghajar, affirmant avoir demandé une plus grande quantité, mais être satisfait de ce premier accord.

« C’est correct mais insuffisant. Toutefois, avec le mécanisme spot cargo (qui permet d’assurer un approvisionnement rapide en produits dérivés du pétrole, ndlr), c’est considéré comme un bon accord ».

« Cette cargaison est actuellement approuvée par le ministère de l’Énergie pour garantir des expéditions immédiates de carburant et économiser un demi-million de dollars pour chaque expédition », a-t-il ajouté.

« Le Liban ne sera pas plongé dans le noir », a assuré M. Ghajar. « Le ministère de l’Énergie travaille jour et nuit de manière transparente pour assurer les besoins du marché libanais en fuel et en électricité. Tout le monde peut consulter les cahiers de conditions publiés sur la plateforme électronique du ministère », a-t-il fait savoir.

Source: Avec OLJ