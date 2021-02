L’autorité britannique des médias Ofcom (Bureau britannique des communications) s’est livrée jeudi une oppression politique visant la chaîne chinoise CGTN (China Global Television Network), en retirant délibérément sa licence dans le pays.

Cet acte répréhensible émanant d’une mentalité de Guerre froide, qui ternit sérieusement la réputation des médias chinois, entrave les échanges culturels normaux entre les deux pays et sape les relations sino-britanniques, devrait être corrigé immédiatement.

La Chine exprime son rejet catégorique de cette mesure injustifiée de l’Ofcom, qui découle d’un préjugé idéologique contre les médias chinois.

Depuis le début de sa diffusion au Royaume-Uni, CGTN se conforme strictement aux lois et règlements locaux, respecte l’éthique professionnelle du journalisme et insiste sur les principes d’objectivité, d’équité, de vérité et de précision dans la conduite des reportages.

Pendant plus d’une décennie, elle a joué un rôle positif dans l’amélioration de la compréhension mutuelle entre les peuples chinois et britannique en fournissant des programmes et des informations objectives pour le public local.

De plus, les journalistes de CGTN ne se sont livrés ni à l’exportation de préjugés idéologiques, ni à du sensationnalisme dans ce pays. Leurs informations peuvent résister à l’épreuve de l’histoire et du temps.

Le Royaume-Uni, qui prétend défendre la liberté de la presse, est désormais déterminé à contrecarrer le travail normal des médias chinois par des manœuvres politiques. Cela met en évidence l’hypocrisie de sa soi-disant liberté de la presse. Il s’agit d’un double standard et d’une oppression politique flagrante.

En révoquant la licence de CGTN, le Royaume-Uni entrave les échanges entre peuples et culturels normaux des deux parties, provoque une confrontation idéologique et met à rude épreuve les relations bilatérales.

Cette attaque irresponsable de Londres contre les médias chinois aura également un impact négatif sur sa propre image internationale.

Une telle oppression étroite d’esprit et à courte vue contre une chaîne étrangère ne saurait être à la hauteur de l’ambitieuse stratégie « Global Britain » (Grande-Bretagne globale) que le pays promeut activement sur la scène internationale.

Un tel acte politiquement motivé est erroné et impopulaire, ainsi que voué à l’échec. Le Royaume-Uni devrait immédiatement lever la restriction injustifiée visant CGTN afin d’assurer un développement sain et stable des relations sino-britanniques.

