Le guide suprême de la république islamique en Iran a rejeté la balle dans le camp américain, assurant que c’est à l’Iran de poser des conditions pour retourner à l’accord nucléaire de 2015, dont que les Etats-Unis lèvent en premier les sanctions américaines imposées sous la présidence de Donald Trump.

La République islamique est prête à revenir sur ses avancées en matière de programme nucléaire si la partie américaine est la première à lever ses sanctions, a déclaré l’ayatollah Khamenei devant un parterre de commandants de la force aérienne de l’armée iranienne.

« La partie qui a le droit de poser ses conditions sur l’accord nucléaire est l’Iran parce qu’il a respecté tous ses engagements », a-t-il affirmé.

« L’Iran a assumé ses obligations inscrites dans l’accord nucléaire de 2015, contrairement aux États-Unis et aux trois pays européens […]. S’ils veulent que l’Iran reprenne ses engagements, les États-Unis doivent d’abord lever toutes leurs sanctions », a-t-il ajouté.

Auparavant, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif avait exhorté Washington à revenir rapidement dans l’accord sur le nucléaire, soulignant qu’une loi adoptée par le Parlement contraint le gouvernement iranien à durcir sa position sur ce dossier s’il n’y avait pas d’assouplissement des sanctions américaines d’ici le 21 février.

L’ex-locataire de la Maison-Blanche Donald Trump a décidé en 2018 d’abandonner l’accord sur le nucléaire iranien et de réintroduire les sanctions à l’encontre de Téhéran. En riposte, Téhéran a rompu progressivement ses engagements, reprenant l’enrichissement de l’uranium à 20% après l’avoir baissé a 3,5%.

Après l’investiture de Biden, le chef de la diplomatie américain Antony Blinken a toutefois souligné que c’est à l’Iran de faire le premier pas, en renouant avec ses engagements.

Le président Joe Biden « a dit très clairement que si l’Iran respecte à nouveau pleinement ses engagements » de l’accord de 2015, « les Etats-Unis en feront autant », a-t-il déclaré à Washington lors de sa première conférence de presse, le 27 janvier dernier.

Mais pour le guide suprême, c’est aux Etats-Unis qui devraient faire le premier pas et d’annuler toutes les sanctions.

« Washington devrait lever les sanctions à notre tour nous devront voir et nous assurer qu’ils les ont réellement levées, par la suite nous reviendrons à l’accord », a lancé l’imam Khamenei.

Selon lui, le but des Etats-Unis à travers l’embargo et les pressions extrêmes est claire et consiste à renverser le pouvoir islamique.

« L’un de ces crétins de la Maison Blanche avait déclaré depuis deux ans qu’il va faire la fête à Téhéran en février 2019 », a-t-il rappelé, en allusion à l’ex-conseiller pour la sécurité nationale américaine John Bolton.

Et de poursuivre : « cet homme-là a été jeté dans la poubelle de l’histoire. De même son président (Donald Trump, ndlr) est sorti éclaboussé par ses scandales à la Maison Blanche. Et la république islamique est restée la tête haute ».

Un rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique sur l’Iran a mis en garde contre des progrès dangereux dans son programme nucléaire mais qui peuvent être stoppés, et qui continue a se désengager des obligations antérieurs pour s’assurer qu’il va obtenir des acquis économiques en échange de son retour à l’accord

Source: Médias