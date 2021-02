Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré, lundi soir, dans une interview sur CNN que le « contrôle du plateau du Golan (syrien) par ‘Israël’ était très important pour sa sécurité dans les conditions actuelles. »

« Tant qu’Assad est au pouvoir en Syrie, tant que l’Iran est présent en Syrie et tant qu’il y a les milices soutenues par l’Iran – tout cela représente une menace pour la sécurité d’Israël. De ce fait, le contrôle du Golan relève d’une importance réelle pour la sécurité d’Israël », selon ses propres termes, cités par les médias israéliens.

Concernant les accords de normalisation signés entre Israël et les Emirats arabes unis et Bahreïn à Washington, Blinken considère que « c’est un pas en avant important ».

« Mais cela ne signifie pas que les défis entre Israël et les Palestiniens disparaissent. Et nous devons donc nous y engager. Mais en premier lieu, les deux parties concernées doivent d’abord s’y engager », a-t-il déclaré.

Enfin, le secrétaire d’Etat a été interrogé sur la question iranienne, alors que l’administration Biden prévoit de réintroduire les Etats-Unis dans l’accord de 2015 à condition que l’Iran revient à ses engagements.

« Si l’Iran respectait ses obligations, nous ferions la même chose, puis nous travaillerions avec nos alliés pour essayer de construire un accord plus durable et plus large comportant les questions du programme de missiles et de des actions déstabilisatrices dans la région qui doivent également être abordées, » a dit Blinken.