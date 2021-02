Le chef du Pouvoir judiciaire d’Iran l’ayatollah Ibrahim Raeissi a affirmé que le chef de la force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution le général Qassem oleimani et le numéro deux du hachd al-Chaabi, tombés en martyrs lors du raid américaine le 3 janvier 2020 « étaient des héros dans la lutte contre le terrorisme et dans le renforcement de la sécurité de l’Irak et l’Iran voire de la région ».

Dès son arrivée à Bagdad, l’ayatollah Raeissi a précisé lors d’une conférence de presse, que « ceux qui les ont assassinés sont ceux qui ne veulent pas que les peuples d’Iran et d’Irak vivent en sécurité ».

Il a accusé les États-Unis « d’avoir créé et de soutenir le groupe terroriste de Daech en lui fournissant tous les moyens financiers, les installations et les services de renseignement ».

« Ils l’arment et l’équipent, puis l’envoient tuer le peuple musulman, raison pour laquelle, ils (les Américains, ndlr) prennent pour cible des gens comme le général Soleimani et Abou Mahdi al-Mohandes qui luttent contre Daech et le terrorisme », a-t-il ajouté.

L’Ayatollah Ebrahim Raeissi a évoqué la question des prisonniers iraniens dans les prisons irakiennes : » Une autre question a été débattue est celle des prisonniers iraniens dans les prisons irakiennes et vice versa. Elle devrait être suivie lors des prochaines réunions que nous aurons avec le Premier ministre et le Président irakiens », a-t-il révélé assurant que « cette question sera réglée ».

Et d’ajouter : » Le mémorandum d’accord entre le ministre iranien de la Justice et son homologue irakien, le mémorandum d’accord entre les procureurs généraux de l’Irak et de l’Iran et le mémorandum d’accord entre le Conseil de sécurité irakien et l’Inspection générale d’Iran ont été signés « .

Il a également espéré que ces accords renforceront de plus en plus les relations entre les magistrats iraniens et irakiens dans la phase de leur mise en œuvre.

