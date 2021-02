Une vingtaine d’Israéliens ont été interrogés pour fabrication et vente illégale des missiles de croisière avancés à un Etat d’Asie, a annoncé jeudi 11 février le service israélien de sécurité intérieure.

Dans une déclaration conjointe avec la police d’occupation, le « Shin Bet » n’a pas divulgué le nom du pays asiatique, interdisant même aux médias de le révéler.

»Au cours des derniers mois, plus de 20 citoyens sont soupçonnés, parmi eux on compte des retraités du secteur de la sécurité. Ils ont fait l’objet d’enquêtes pour des soupçons de crimes et de délits contre la sûreté de l’État, et pour avoir commis des infractions, du blanchiment d’argent et d’autres crimes économiques », a déclaré le Shin Bet.

Et d’ajouter : » l’enquête a révélé que les suspects sont impliqués dans le développement, la production, les tests et la vente de missiles à un pays d’Asie, de manière illégale ».

« Dans le cadre de l’enquête, il a été constaté que les suspects ont reçu des instructions pour travailler pour le compte de ce pays, en échange d’énormes sommes d’argent et de divers avantages », a-t-il déclaré.

Le communiqué du Shin Bet a, dans le même contexte poursuivi: « Il a également été constaté au cours de l’enquête, que les suspects ont tissé secrètement des liens avec l’un des pays asiatiques, et ont tenté de dissimuler la partie concernée par l’achat de ces missiles.

« L’enquête a révélé de nombreuses informations concernant les méthodes utilisées par ces parties étrangères vis-à-vis des Israéliens, à savoir l’utilisation de techniques visant à dissimuler les transactions », a détaillé le communiqué.

Le « Shin Bet » a souligné que les accords illégaux portent préjudice à la sécurité nationale, et soulèvent également des inquiétudes quant à l’importation de ces technologies dans des pays hostiles à l’égard Israël ».

Source: Avec Anadolu