Depuis le lundi 8 février, le Tribunal pénal spécial de Sanaa a entamé le procès d’une cellule d’agents des renseignements britanniques qui avaient pour mission de mener des activités d’espionnage et de sabotage au Yémen.

Selon l’agence de presse Saba’, 6 personnes sont en cours de jugement dans la capitale yéménite, dont un officier des renseignements britanniques.

Ils ont travaillé dans le recrutement des espions dans les provinces yéménites et dans leur formation. Ils leur ont fourni des appareils de télécommunication, du matériel informatique, des logiciels et des applications techniques avancées dans le domaine de la surveillance, du suivi, de la localisation et du téléchargement d’informations et de coordonnées.

Selon le chef d’accusations, les accusés ont effectué leurs missions d’espionnage dans la capitale Sanaa et sa province, ainsi qu’à Omrane al-Jawf, Ma’reb al-Mahrat et Hadramoute.

Sit-in contre les déclarations mensongères des USA

Le procès de ces espions a été salué par les participants aux sit-in qui ont été organisés ce vendredi 12 février, dans la province de Sanaa, après la prière du vendredi.

Dans un communiqué publié par le site web de la télévision yéménite, proche d’Ansarullah, ils ont réaffirmé leur rejet des politiques américaines et occidentales qui « recourent aux impostures et aux déclarations mensongères ».

« Grâce à la conscience et au courage de notre peuple yéménite, les pressions ne feront que renforcer sa patience et sa persévérance », a-t-il souligné.

Les responsables yéménites de Sanaa reprochent au président américain Joe Biden de tenir un discours biaisé, en lançant des promesses sans jamais les tenir. Après avoir assuré vouloir arrêter la guerre conte le Yémen, Biden s’est mis à demander aux Houthis d’arrêter les premiers, soulevant des doutes sur ses réelles intentions.

Ce vendredi, le département américain a déclaré que son pays allait ôter Ansarullah de la liste américaine des organisations terroristes, le mardi prochain.

Les Etats-Unis, pendant le mandat de Donald Trump, ont apporté un grand soutien à la guerre contre le Yémen, fournissant des armes à ses commanditaires saoudiens et émiratis et leur accordant une aide logistique et sur le plan diplomatique international. Sans toutefois parvenir à faire plier les Houthis pour qu’ils admettent la mainmise de Riyad sur leur pays, via son allié local Abed Rabbo Mansour Hadi.

Malgré le déséquilibre des forces en leur défaveur et les pertes considérables occasionnées par cette guerre meurtrière, ils font preuve d’une grande persévérance, parvenant à bombarder des cibles militaires saoudiennes dans le sud de l’Arabie qui mène la coalition arabe contre ce pays. Ces dernières 24 heures, ils ont aussi bien bombardé l’aérodrome des avions militaires dans l’aéroport d’Abha et la base Khamis Mcheit , les deux au sud de l’Arabie.

Appel en faveur de la mobilisation générale

Lors des sit-in de Sanaa, les participants ont lancé un appel en faveur de la mobilisation générale avec pour slogan « Vers nos fronts pour défendre notre honneur ».

Selon le site web de la télévision yéménite proche d’Ansarullah, ils veulent se rendre vers les fronts « pour libérer ce qui en reste entre les mains des mercenaires et des forces de l’invasion et de l’occupation ».

Ils ont aussi fermement condamné le kidnapping des femmes à Ma’reb, perpétré la semaine passée par des éléments du parti al-Islah , des Frères musulmans et leur livraison aux camps de l’occupation, selon leur communiqué.

Source: Médias