Des groupes terroristes sont en train de former leurs recrus d’origine russe ou enrôlées dans les pays voisins de la Russie dans le but de procéder à des attaques dans des lieux publics de cet État, a appris Sputnik auprès des forces de sécurité.

Des terroristes membres de Hayat Tahrir al-Cham forment des éléments pour commettre des crimes dans les lieux de rassemblements de masse en Russie, indiquent des sources au sein des forces de sécurité.

«Nous avons reçu des informations attestant que les leaders de l’alliance terroriste Hayat Tahrir al-Cham ont aiguillé leurs partisans sur des crimes dans différentes villes de Russie, dans des lieux de tenue d’action de masse», a indiqué la source.

Terroristes d’origine russe

Dans ces buts, les leaders des organisations terroristes Jaych al-Mouhajirine wal-Ansar, Jama’at al-Tawhid wal-Jihad et Ajnad al-Kavkaz et d’autres groupuscules faisant partie de Hayat Tahrir al-Cham préparent les hommes les plus chevronnés parmi ceux qui ont des origines russes ou ceux enrôlés dans les pays voisins de la Russie, a indiqué la source.

Alors que la Syrie est en proie à un conflit armé depuis bientôt 10 ans qui oppose les troupes gouvernementales à différentes formations armées, la Russie a dépêché dans ce pays en 2015 un groupe de ses forces aérospatiales et ce suite à la demande de soutien formulée par le Président de ce pays proche-oriental.

Source: Sputnik