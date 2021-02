La Maison Blanche a révélé, vendredi 12 fevrier, que l’administration américaine procède à une révision des relations de Washington avec l’Arabie Saoudite.

C’est ce qui ressort des propos tenus par la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors d’une conférence de presse, au cours de laquelle elle a également annoncé que la tenue d’un entretien téléphonique entre le président américain Joe Biden et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman n’était pas encore à l’ordre du jour.

« Il est clair qu’il y a une révision de notre politique envers l’Arabie Saoudite, et il n’y a pas pour l’instant de rencontre prévue avec le prince héritier saoudien », a déclaré Jen Psaki.

Depuis l’arrivée de Biden à la Maison Blanche, son administration a mis en place une nouvelle politique envers l’Arabie Saoudite, parallèlement à l’arrêt du soutien américain à la guerre du Yémen, et à la nomination d’un envoyé spécial dans ce pays afin de promouvoir une solution diplomatique.

D’autre part, la Maison Blanche a affirmé que Biden a l’intention de fermer la prison de Guantanamo avant la fin de son mandat.

Lors de la conférence de presse, Psaki a répondu à une question concernant le calendrier de fermeture de la prison, en disant : « C’est sans aucun doute notre objectif et notre but ».

L’administration Biden a commencé à examiner l’avenir de la prison militaire américaine de Guantanamo Bay, en vue de sa fermeture.

Depuis l’ouverture de la prison en 2002, des centaines de suspects appartenant à Al-Qaïda et aux Talibans y ont été détenus, et des centaines d’autres ont été libérés ou remis à d’autres pays au cours des dernières années, et beaucoup d’entre eux n’ont pas été inculpés.

Source: Avec Anadolu