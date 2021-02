« Nous avons déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y a pas de place dans la doctrine de défense du pays pour les armes de destruction massive, y compris les armes nucléaires », a précisé le président de la République islamique d’Iran.

Le président Rohani a déclaré mercredi lors d’une réunion du cabinet: « La République islamique d’Iran ne cherche pas à posseder l’arme nucléaire, voire elle ne veut pas détenir une arme nucléaire et elle ne veut jamais utiliser une arme nucléaire. »

Et de souligner : »Nous poursuivrons les technologies nucléaires pacifiques, ce qui est notre droit ».

« Nous sommes membres au sein du TNP [Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires], nous avons conclu un accord de garanties avec l’AIEA. Et nous appliquons cet accord de garanties et nous l’avons mise en œuvre jusqu’à présent. Nous ne voulons pas d’activités nucléaires secrètes, ni hier, ni aujourd’hui ni demain, et c’est une décision décisive de la part de la République islamique d’Iran », a noté Hassan Rohani.

« Si les États-Unis, l’Europe et les Nations Unies le désirent ou non, si le monde entier nous dit qu’il est de l’interet de l’Iran d’avoir une arme nucléaire, notre opinion ne changera pas. Notre opinion est celle annoncée par le Guide suprême dans le cadre d’une fatwa. Et c’est le même accord que nous avons conclu dans le cadre du TNP et l’accord de garanties avec l’AIEA. Nous ne romperons pas cet accord », a conclu le président de la République islamique d’Iran.

