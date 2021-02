C’est une organisation inconnue, Saraya Awliyae al-Dam, ou les Brigades des Gardiens du Sang (BGD) qui a revendiqué l’attaque contre la base américaine aérienne Harir située à Erbil dans le Kurdistan irakien, dans la nuit de lundi à mardi.

Elle a publié le mardi 16 février un communiqué dans lequel elle a précisé que « l’occupation américaine ne sera pas en sécurité ». Elle a toutefois nié avoir frappé l’aéroport d’Erbil et a affirmé que l’opération est aussi un message aux dirigeants kurdes qui collaborent avec l’occupation.

« L’aéroport d’Erbil sera toujours en sécurité. Nous ne le viserons jamais. Si nous le voulions, ceci aurait été plus facile pour nous », a-t-elle souligné dans son texte signé de la Résistance islamique en Irak- Brigades des Gardiens du Sang et publié dans la nuit de mardi à mercredi 17 février. Le texte se termine par un hommage aux martyrs.

« Salutation aux martyrs.

Salutation à Abou Mahdi al-Mohandes

Salutation à Haj Qassem Soleimani »

En allusion respectivement au numéro deux du Hachd al-Chaabi irakien et au chef de la force al-Qods du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran. Ils sont tombés en martyrs le 3 janvier 2020, dans un raid américain à proximité de l’eéroport de Bagdad.

« Nous ne visons que les bases de l’occupation américaines, israéliennes et turques », précise le texte aussi.

Mais selon cette organisation, « l’opération est un message à certains hommes politiques kurdes qui empruntent le mauvais chemins ».

Dans son texte on peut lire : « nous voulions dire à certains politiciens kurdes qu’ils empruntent le mauvais chemin. S’ils ne rectifient pas, nous saurons le faire au moyen de nos missiles que nous stockons toujours dans le Kurdistan et à Erbil précisément ».

Le communiqué accuse certains dirigeants kurdes d’abriter l’occupation turque sur le sol irakien.

« M. Massoud Barzani est le premier parrain de l’occupation turque et de son invasion sur notre cher Irak », a-t-il ajouté.

Assurant que les civils et les militaires kurdes sont « nos frères et bien-aimés », l’organisation indique ne vouloir que « viser les bases de l’occupation américaine, israéliennes et turque ».

« Raison pour laquelle nous demandons à nos gens et à nos frères dans les forces de sécurité de s’éloigner des bases de l’occupation américaine, israéliennes et turque », a-t-elle conseillé.

L’organisation a donné une autre version des faits que celle véhiculée par les Américains. Assurant avoir tué des officiers et des soldats américains.

« Les tentatives de ridiculiser et de réduire l’ampleur de nos frappes douloureuses d’hier sont une habitude que nous connaissons des médias de l’ennemi et de ses laquais. La vérité est que de grands officiers et des soldats américains ont été tués par nos missiles hier. Des bâtiments, des dépôts et des avions de l’occupant ont été brûlées et ont été réduits en miettes. Certains ont continué à exploser jusqu’aux premières heures du matin ».

La coalition internationale avait fait état de la mort d’un sous-traitant, et de 6 blessés dont un soldat américain. Selon les sources de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen Tv, les blessés sont 4 Américains et un Turc et le sous-traitant tué ne porte pas la nationalité américaine.

Les BGS ont aussi écrit dans leur communiqué : « le type des missiles employés et la manière dont ils ont été tirés ont terrorisé l’occupation aujourd’hui à tel point qu’ils n‘ont pu deviner l’endroit d’où ils ont été tirés qu’après que les Brigades des Gardiens du Sang ont publié leur communiqué sur les détails de l’opération et le lieu de son exécution dans un communiqué précédent ».

Dans la soirée de mardi à mercredi, les forces de sécurité d’Erbil ont signalé avoir trouvé la voiture à partir de laquelle les tirs de missiles ont été réalisés , sans préciser son endroit.

Source: Médias