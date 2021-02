La Chine a appelé, vendredi, les Etats-Unis à élargir la coopération économique et commerciale tout en traitant de manière appropriée les différends avec la Chine sur la base du respect mutuel, de l’égalité et des bénéfices réciproques.

« Le découplage avec la Chine signifie le découplage avec les opportunités, l’avenir et le monde », a déclaré Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, alors qu’elle commentait un rapport de la Chambre de commerce des Etats-Unis, qui indiquait que le découplage entre les Etats-Unis et la Chine résulterait pour les Etats-Unis de pertes estimées à plusieurs centaines de milliards de dollars, paralysant des industries, dont l’aviation, les semiconducteurs, les produits chimiques et les équipements médicaux.

La porte-parole chinoise a également commenté les propos de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, selon lesquels les Etats-Unis maintiendraient les droits de douane imposés à la Chine par l’ancienne administration.

Des voix se sont élevées aux Etats-Unis en opposition à la guerre commerciale lancée par l’ancienne administration contre la Chine, estimant que cette approche ne résoudrait pas les problèmes des Etats-Unis et aurait au contraire un impact sur les entreprises et les consommateurs américains.

« Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, les relations économiques et commerciales sino-américaines sont mutuellement bénéfiques et gagnant-gagnant. Il n’y a pas de vainqueur dans la guerre commerciale, ce qui a été prouvé par de nombreux faits, et le rapport susmentionné fait écho à cela », a-t-elle indiqué lors d’un point de presse quotidien.

La Chine espère que les Etats-Unis écouteront attentivement les appels des milieux des affaires et des personnes clairvoyantes dans le pays et à l’étranger, corrigeront les mauvaises pratiques et travailleront avec la Chine pour renforcer le dialogue en faveur d’un développement stable et solide des relations économiques et commerciales.

