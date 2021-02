Plusieurs explosions se sont fait entendre à proximité de la base aérienne irakienne de Balad au nord de Bagdad, visée par un tir de roquettes.

Trois détonations se sont produites dans la zone de la base aérienne de Balad situé à 90 kilomètres au nord de la capitale irakienne Bagdad, rapporte la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadeen.

La chaîne Telegram Sabreen News a précisé que « trois roquettes de 107 mm ont frappé l’ancien siège de la société américaine Sallyport, situé à l’intérieur de la base aérienne de Balad ».

Pour l’heure, aucun groupe n n’a revendiqué l’attaque. Il s’agit d’un second tir de roquettes visant une base abritant des militaires ou entrepreneurs militaires US survenu en une semaine.

La base aérienne Balad est située à 60 kilomètres au nord-ouest de Bagdad et a été utilisée par l’armée américaine au fil des ans. Mais alors que les attaques aux missiles contre la base s’intensifiaient, Washington a été contraint de déplacer un certain nombre de ses troupes vers des bases plus sûres. La base est actuellement utilisée par l’OTAN, dont les États-Unis font partie.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a récemment déclaré qu’il allait multiplier par huit ses forces en Irak et étendre les missions de l’Alliance atlantique dans la région et en Irak.

Sources: Sputnik + PressTV