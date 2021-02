Les derniers exercices conjoints des forces navales irano-russes organisés en plein océan Indien ont fait couler beaucoup d’encre. Dans ce contexte, le site chinois China Military a publié, dimanche 21 février, dans sa colonne d’« Opinions » un commentaire sur ces manoeuvres.

Pour le média chinois, cet exercice baptisé « Ceinture de sécurité maritime Iran-Russie 2021 » et ayant eu lieu le 15 février 2021 dans le nord de l’océan Indien, visait à renforcer la sécurité régionale et à étendre la coopération bilatérale.

China Military souligne que : « La Russie est l’alliée traditionnelle de l’Iran et les deux pays ont des intérêts communs au Moyen-Orient. Les exercices navals conjoints russo-iraniens dans l’océan Indien sont une étape importante pour renforcer leur coopération militaire dans la situation actuelle de sécurité internationale et pour se soutenir mutuellement afin de faire face aux défis mondiaux, en particulier aux menaces américaines. »

« Pour la Russie, une coopération plus étroite avec l’Iran peut, selon China Military, consolider ses intérêts au Moyen-Orient et réduire la pression sécuritaire imposée par l’OTAN à laquelle elle est confrontée en Europe. La Russie a été exposée aux sanctions des pays occidentaux dirigés par les États-Unis depuis les événements en Crimée en 2014. Dans de telles circonstances, la Russie a un besoin urgent d’un point de départ pour riposter et briser les sanctions. »

Téhéran et Moscou ont fait d’une pierre deux coups

Le site d’informations chinois écrit que les récents exercices irano-russes étaient une initiative intelligente, qui pouvait faire d’une pierre deux coups.

D’une part, cela ne bouleversera pas trop l’OTAN dirigée par les États-Unis, laissant ainsi une certaine marge pour le dialogue et les négociations futurs; d’un autre côté, la Russie peut montrer sa force militaire par l’exercice visant à dissuader l’OTAN et à déjouer le confinement global de l’OTAN en brisant le blocus au Moyen-Orient, incarnant une finesse stratégique magistrale.

En vertu de cette analyse, l’Iran, sanctionné par les États-Unis a également besoin de l’aide de la Russie. En tant que grand pays du Moyen-Orient, l’Iran était autrefois l’allié le plus important des États-Unis dans la région. Pourtant, il est le principal rival de Washington au Moyen-Orient, aujourd’hui.

Signal important de l’exercice aux USA

L’analyste de « China Military » ajoute par la suite que les deux pays ont mené des actions anti-sous-marines ciblant les porte-avions américains et les navires d’assaut amphibies visant à contrer les forces navales américaines stationnées en permanence dans l’océan Indien.

Cela trace évidemment une ligne pour les activités futures de l’Amérique au Moyen-Orient et vise à forcer Washington à réfléchir deux fois avant de prendre des mesures militaires.

Pour conclure, le site chinois écrit : « La rivalité américano-russe se poursuivra probablement pendant encore longtemps et Washington continuera à intensifier la pression militaire sur Téhéran. En conséquence, la Russie et l’Iran auront besoin de se soutenir mutuellement, notamment pour approfondir et étendre la coopération en matière de défense. »

