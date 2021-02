L’Iran a condamné « fermement » vendredi 26 février les frappes américaines qui ont visé la ville d’Abou Kamal, a la frontière syro-irakienne affirmant que les raids risquaient « d’intensifier les conflits » dans la région.

Selon le porte-parole des Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh, l’Iran « condamne fermement les raids illégaux et les actes d’agression menés par les forces américaines contre des régions de l’est de la Syrie et qui sont en violation flagrante des droits humains et du droit international ».

Ces raids « à l’initiative « de la nouvelle administration américaine ont visé l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Syrie », a-t-il ajouté.

Et M.Khatibzadeh de poursuivre : « C’est aussi une violation flagrante des droits de l’homme et du droit international qui s’inscrit dans la foulée des agressions permanentes du régime sioniste contre la Syrie. Ce raid s’est produit alors même que les forces américaines se sont infiltrées ces dernières années de façon totalement illégale en territoire syrien pour en occuper certaines régions et y piller le pétrole qui appartient aux Syriens », rapporte le site iranien francophone PressTV.

« De surcroît, les bases illégales américaines en Syrie servent de camp d’entraînement aux terroristes manipulés par les forces américaines. Cette nouvelle agression ne fera qu’attiser les affrontements et déstabiliser davantage la région », a-t-il en outre souligné.

Peu auparavant, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a justifié cette frappe aux missiles, menée sur ordre de Biden contre les positions des Kataeb du Hezbollah irakien à Abou Kamal. Une personne est tombée en martyr et 4 autres ont été blessées.

Le Hezbollah irakien jure de riposter

Cependant, le Hezbollah irakien a juré dans un communiqué publié, vendredi, de riposter à « l’agression barbare US » visant ses membres, rapporte la télévision yéménite AlMasirah.

Et de noter : « Nous avions mis en garde, auparavant, contre un complot fomenté par certaines parties locales soutenues par l’Arabie saoudite et l’entité sioniste afin d’inciter l’administration du mal (US) à mener une agression contre les sites du Hachd al-Chaabi ».

L’administration Biden a commis « un crime odieux contre les positions du Hachd installées à la frontière irako-syrienne, en violation du droit international et en sous-estimant la souveraineté de l’Irak », a-t-il poursuivi.

Et de révéler : « Cette agression américaine barbare a été menée via des avions de reconnaissance lancés depuis la base émiratie d’Al-Dhafra et passant par l’Arabie saoudite pour commettre leur crime contre nos fils ».

« Les politiques américaines agressives envers nos peuples restent les mêmes quelque soit la personne à la tête de la nouvelle administration… Leur visage laid ne peut pas être caché par le changement de masque », a rappelé le Hezbollah irakien dans son communiqué.