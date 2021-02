Rassemblement populaire à Sanaa contre le blocus imposé au Yémen

Le chef du Comité révolutionnaire suprême yéménite a appelé les États-Unis à retirer leurs officiers de la province de Ma’reb (Est).

« Que les Etats-Unis retirent leurs experts militaires de Ma’reb », a déclaré Mohammad Ali al-Houthi, devant un rassemblement populaire, le vendredi 26 février, à Sanaa en guise de protestation contre le blocus imposé au Yémen.

« La province [Ma’reb] n’a jamais été calme et le Conseil de sécurité de l’ONU, autrefois silencieux, s’est prononcé aujourd’hui, c’est plutôt par hostilité », a-t-il affirmé en allusion aux opérations de libération de Ma’reb menées par l’armée yéménite et Ansarullah.

« Où était le Conseil de sécurité depuis le début de l’agression (mars 2015), qui appelle désormais à la fin du conflit ? », s’est-il interrogé.

« Mieux vaut que le gouvernement saoudien se défende à l’intérieur de ses frontières, plutôt que les officiers émiratis, saoudiens et américains fassent l’erreur de laisser tuer leurs mercenaires à Ma’reb », a averti M.Houthi.

« Je n’ai pas honte de dire que l’Arabie saoudite doit se défendre à l’intérieur de ses frontières et non pas à Ma’reb. Que les Emiratis aillent aussi à leurs îles qu’ils prétendent qu’elles ont été occupées par l’Iran pour combattre les Iraniens là-bas s’ils ont le courage ».

Et d’ajouter: « Si Biden veut la paix, il devra donc retirer ses experts qui mènent la bataille à Ma’reb, et les Britanniques devront arrêter d’armer les avions qui visent nos enfants à Ma’reb et sur différents fronts ».

Pour M.Al-Houthi « l’envoyé américain et le président Biden ne portent pas de plan de paix », soulignant: que « les pays envahissant le Yémen étaient responsables des crimes et de la famine du peuple yéménite ».

Et de conclure: « Soit une vraie paix, soit une guerre jusqu’à la victoire, si Dieu le veut ».

Les propos de M.Houthi interviennent après une attaque au missile lancée, dans la nuit de jeudi à vendredi 26 février, par les forces yéménites contre une réunion de commandants et d’officiers de la coalition saoudienne à Ma’reb.

Selon la télévision libanaise al-Mayadeen, « le missile tiré a touché la 3ème zone militaire de Ma’reb, faisant des morts et des blessés parmi les commandants de la coalition ».

Sources: AlMasirah + PressTV