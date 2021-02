Depuis l’explosion qui a eu lieu a bord d’un navire israélien dans le Golfe d’Oman, le 25 février dernier, certains médias israéliens insistent pour écarter l’hypothèse qu’elle visait Israël ou l’armée israélienne, tout en supposant qu’elle a été réalisée par l’Iran. Ecartant l’éventualité d’une riposte israélienne.

« C’est une attaque contre une infrastructure et non contre Israël ou l’armée israélienne », a assuré le chroniqueur des questions militaires de la Treizième chaine de télévision israélienne.

Selon la télévision libanaise d’informations libanaise al-Mayadeen Tv qui a traduit le reportage de la télévision israélienne, le chroniqueur a rapporté que « les estimations israéliennes avancent que l‘armée de l’air des gardiens de la révolution iranienne a tiré deux missiles qui ont frappé le navire dans sa partie immergée dans l’eau, ce qui veut dire que c’est une attaque bien calculée ».

« Les Iraniens savent très bien qu’il s’agissait d’un navire. C’est vrai qu’il battait pavillon Bahamas, mais son propriétaire est israélien. Ils ont exécuté l’attaque de sorte que le navire ne se noie pas et qu’elle ne menace pas son équipage formé de 28 personnes qui étaient à son bord », a-t-il ajouté.

Il a avancé que « du point de vue des Iraniens, leurs bateaux aussi ont été victimes d’attaques similaires dans le passé, qu’ils avaient attribuées à Israël », indiquant que pour le moment, il n’est pas clair si cela a trait à une insinuation iranienne d’ouvrir un nouveau front.

« Israël n’a pas l’intention de riposter. Mais il a l’intention d’agiter cette explosion devant les Américains pour montrer à l’administration américaine de Joe Biden qui sont les véritables pirates dans la région », a conclu le journaliste de la 13ème chaine.

Dans une première réaction à l’explosion du navire, les la chaîne israélienne KAN avait accusé l’Iran d’avoir visé le navire israélien dans le golfe d’Oman pour faire pression sur l’administration américaine afin qu’elle reprenne les négociations. Excluant qu’elle ait voulu viser ‘Israël’.

Or, pour le ministre israélien de la guerre Benny Gantz, l’Iran cherche à attaquer des infrastructures israéliennes et des civils israéliens et plus généralement tout ce qui concerne Israël.

Il a assuré ce dimanche 28 février que les premières estimations évoquent un lien entre l’Iran et l’explosion du navire, indiquant que l’enquête a été lancée sur l’explosion.

Le dimanche, le journal israélien Haaretz a indiqué qu’une délégation israélienne a été dépêchée à Dubaï pour inspecter le bateau.

Il est aussi question d’une équipe américaine qui s’est aussi rendue dans cet émirat pour enquêter sur l’explosion du navire qui a été arraisonné ce matin dans le port de Dubaï en vue de le réparer, selon Canal 13

L’explosion du navire israélien a été confirmée aussi bien par la British Maritime Trade Operations Authority, que par la Chambre du commerce maritime britannique et par la société Dryad Global pour la sécurité maritime.

Pour sa part, le journal Times of Israel a rapporté que des responsables sécuritaires israéliens avaient mis en garde depuis longtemps que Téhéran pourrait choisir de viser les intérêts maritimes israéliens ce qui pourrait causer des dommages colossaux à l’économie en entravant l’importation des marchandises.

Sachant que 90% des importations et des exportations israéliennes sont effectuées via la mer

Le navire en question qui transportait des voitures se rendaient à Singapour en provenance du port saoudien al-Damam.

Source: Médias