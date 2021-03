Après les images inédites sur des travaux d’élargissement du réacteur israélien Dimona, au sud de la Palestine occupée, des images satellites ont révélé l’existence d’une base secrète israélienne, près de la ville sainte occupée d’al-Qods.

Selon le journal Haaretz, la base est située au sud-ouest d’al-Qods (Jérusalem) et à l’ouest de la ville de Beit Shemesh.

Jusqu’à aujourd’hui, sur les cartes de la Palestine occupée du transport aérien, cette zone était représentée comme une zone vide et fermée. Le journal rapporte que selon des images satellites d’excellente qualité, la base aérienne de Kanaf-2 est aussi installée dans cette zone.

C’est la société américaine Planet Labs qui a révélé les images de cette base qui n’avait jamais été répertoriée auparavant. Le site web de Global Security a également rapporté qu’il se trouve dans la base trois escadrons de missiles balistiques sol-sol israéliens de type Jéricho.

En revanche on ignore qui a commandé les photographies de cette zone ou si elles sont le prélude d’un autre rapport sur les activités militaires attribuées à ‘Israël’.

Dans le passé, les médias étrangers avaient plusieurs fois fait des révélations sur les capacités nucléaires et balistiques d’Israël, ce qui se faisait le plus souvent , comme l’indiquent des observateurs, sur fond des tensions américano-israéliennes sur le contrôle des armements et la supervision des activités nucléaires.

La publication de ces images qui intervient après celle par l’agence américaine AP des images du réacteur nucléaire de Dimona, montrant la construction d’un nouveau complexe spacieux, le plus étendu à être documenté sur le site au cours des dernières années, pourrait être liée aux efforts du président américain Joe Biden destinées à réintégrer l’accord sur le nucléaire iranien de 2015, malgré l’opposition de Benjamin Netanyahu.

Avec Pastoday